Doble victòria al 'tie-break' dels sèniors del CNS Vòlei

Victòria agònica del primer sènior masculí del Club Natació, a Superlliga2, per 2 - 3 (25-21, 21-25, 25-19, 26-28 i 15-17) contra l'Arona Voley, segon classificat del grup. Els d'Adrià Jiménez van completar un gran partit imposant-se a un rival molt potent, i a domicili. L'inici, però, no va ser el millor. Els locals van començar amb un petit avantatge des de l'inici del set i van mantenir fins al final per sumar el punt. En el segon, va millorar la defensa el conjunt sabadellenc i va igualar la sèrie.
El tercer va agafar una dinàmica similar al primer, amb avantatge dels canaris des de l'inici per sumar el punt. Amb l'aigua al coll i sense marge d'error, va reaccionar el Club. El quart set va ser molt igualat, però els jugadors sabadellencs van estar més encertats en el tram decisiu per empatar de nou el partit i portar-lo al tie-break. Els nedadors van arribar a posar-se 12-14, però els locals van igualar a 15. Va ser aleshores que els d'Adrià Jiménez van fer els dos últims punts per sumar el triomf. Amb aquesta victòria, l'equip es consolida a la part alta de la classificació, en el tercer lloc.
També va aconseguir el triomf, una setmana més, el sènior femení contra el CV Sant Just per 2-3 (19-25, 24-26, 25-20, 25-20 i 7-15) en un partit que es va decidir, igual que el masculí, en el cinquè set. El duel, no obstant això, es va complicar molt després d'un inici immaculat. Les sabadellenques van imposar-se en els dos primers sets, però les locals van reaccionar per igualar la sèrie i forçar el tie-break. En el set decisiu, les de Narcís Godoy no van donar opcions al seu rival. Continua invicte el Club que lidera la Primera Nacional una setmana més.