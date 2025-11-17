Acabar amb la polèmica i posar totes les versions sobre la taula. El president del Centre d'Esports, Pau Morilla-Giner, ha comparegut en roda de premsa aquest dilluns per analitzar i justificar la decisió de cobrar l'entrada als socis en el partit de Copa del Rei del pròxim dijous dia 4 de desembre davant del Deportivo. Morilla-Giner ha volgut responsabilitzar tots els membres de l'entitat de la importància de monetitzar un duel d'aquestes característiques en el procés de cerca de la sostenibilitat com a club. "No és cosa de tots els socis, perquè no hem de generalitzar, però jo pensava que ens donarien el benefici del dubte. No acabem d'arribar, saben quines són les nostres intencions i què volem pel club. No esperava haver de sortir a parlar", diu.
El president ha volgut desgranar el pressupost actual de l'entitat per contextualitzar les despeses d'un club de futbol de primer nivell. "Els socis aporten amb els seus carnets uns 500.000 euros. El pressupost de tota la infraestructura del club són uns quatre milions. Això vol dir que cobreix un 12%", ha iniciat. També ha parlat de traspassos en el futbol base, drets televisius i patrocinadors. "Tindrem un espònsor principal. Estem en converses amb diverses empreses potents i esperem arribar a una entesa aviat", assegura.
En qualsevol cas, la conclusió ha estat que el dèficit anual és d'uns dos milions d'euros i que el deute no és una opció. "La sostenibilitat és la meva obsessió. Un altre club potser no cobraria entrada i cobriria les despeses amb un crèdit o venent Urri en el mercat d'hivern... és el que volen els socis?", insisteix. D'aquí "l'oportunitat" de cobrar entrada en un partit davant del "millor equip de Segona Divisió". "És molt fàcil no tenir aquest problema: sortir al camp del Poblense a tirar la Copa. Tenim un equip de jugadors que ens representen. Volem fer un bon partit i sabem que és una ocasió de demostrar que podem ser capaços de guanyar el líder de la Hypermotion", explica.
Tot això s'emmarca en un altre dels temes recurrents del president en les seves darreres rodes de premsa: trobar fonts d'ingressos fora de les inversions personals i el que genera un club per ell mateix. "Tinc la famosa llista de clubs que han desaparegut o s'han hagut de refundar. Quan ja no estem tots nosaltres, jo vull que la gent pugui continuar animant el Centre d'Esports Sabadell i no el Sabadell Esportiu o el Sabadell Olímpic 2010. Encara que això suposi fer un petit esforç ara, perquè pagar deu, quinze o vint euros, és un esforç, en soc conscient", afirma Morilla-Giner, responsabilitzant també els aficionats del futur del club.
Un dels temes, més enllà de preus i iniciatives, que ha aixecat polseguera és per la manera en què estan redactades les condicions del carnet de soci: inclou els partits de lliga i la primera eliminatòria de Copa. "Indueix a l'equívoc i, si poguéssim tirar enrere, ho posaríem diferent. Per les bases de la competició podia ser que la primera ronda fos a casa, però la vam disputar al camp del Poblense. Hi ha un problema comunicatiu en la manera de posar-ho, però, lògicament, no era la nostra intenció aprofitar-nos de la situació ni enganyar ningú. La pròxima vegada anirem amb més cura a l'hora d'escriure les condicions", assegura. Una compareixença per aclarir decisions i per acabar amb la polèmica i mala maror a les xarxes. "Jo espero que la gent ho entengui i vegi els motius", apunta.