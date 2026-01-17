El CE Sabadell arrenca la segona volta al camp d'un dels rivals més incòmodes de la lliga

Encara amb la ressaca del derbi vallesà present, el CE Sabadell torna a la lliga defensant per segona jornada consecutiva el lideratge a l’Estadio de Pinilla davant del Teruel, diumenge a les 12 h (en directe a LaLigaPlus i Football Club). Com a flamant campió d’hivern i amb cinc triomfs consecutius, els de Ferran Costa arribaran amb les cames carregades del duel de dimecres, però amb garanties per competir malgrat que la meteorologia contempla un ambient gèlid amb fins i tot possibilitat d’aiguaneu. “Sumar minuts sempre és positiu per a l’equip. Hauran passat quatre dies des del partit a Terrassa, prou temps per recuperar. Competirem amb les màximes garanties, no es notarà l’esforç de dimecres”, afirma el tècnic. “Sobre la meteorologia, tampoc podem controlar-ho. Ens hem adaptat a tot el que ha passat fins ara i continuarà així”, afegeix.
Un cop tancada la primera volta, la classificació ja comença a mostrar quins poden ser els objectius de cada equip. Queda molt i la igualtat és màxima, però la dinàmica i els bons resultats, segons assegura Costa, no seran una distracció per continuar fidels a la identitat i fent camí. “Les cartes les vam posar sobre la taula el primer dia. Tenim molt clara quina és la forma en què volem competir i la personalitat que ha de mostrar l’equip per tenir opcions en tots els partits. A partir d’aquí, ens està anant bé i això referma la nostra idea i la mentalitat”, apunta el tècnic. L’afició també s’ha sumat a l’eufòria i més de 300 arlequinats seran presents a Pinilla després d’haver esgotat els dos sectors que va reservar el club local, que encara n’ha habilitat un més a última hora per als aficionats indecisos fins al final.
La gran novetat en la convocatòria serà el retorn de Rodrigo Escudero. El davanter, que no juga des del 10 de desembre, ha anotat cinc gols en lliga aquesta temporada i ara competirà per un lloc a l’onze amb futbolistes en bona dinàmica com Agustín Coscia, Miguelete o el nouvingut Alan Godoy. Tant el canari com l’altre fitxatge, Xavi Moreno, podrien sortir d’inici a terres aragoneses. “Han entrat bé a l’equip. Ja van deixar bones accions davant del Terrassa i, com la resta de jugadors disponibles, tenen opció de ser a l’onze titular. La seva predisposició per sumar ha estat màxima des del primer dia”, assegura Costa. No viatjaran amb l’expedició els lesionats Kaiser, Jan Molina i José Ortega.
Una de les sorpreses, a només un punt del play-off
Al davant estarà un Teruel que ja s’ha consolidat com a una de les grans revelacions de la temporada a la Primera Federació. Els terolencs van ascendir en el play-off des de Segona Federació un any després de perdre la categoria, igual que el Centre d’Esports, i malgrat que van patir una forta reestructuració en l’àrea esportiva aquest estiu, han consolidat un bloc molt difícil de batre. Amb l’experimentat Vicente Parras al capdavant i una plantilla formada des de zero (no continua cap dels futbolistes que van pujar de categoria), s’han convertit en un dels conjunts més competitius de la lliga. Bona mostra és el duel de la primera volta, en què el marcador va ser de 0-0 amb un plantejament molt defensiu dels aragonesos que van saber jugar l’altre futbol i defensar amb dents i ungles l’empat. “Cada partit és un món. Per ocasions i arribades penso que vam merèixer guanyar aquell dia. El que tinc clar és que els dos equips tenim una identitat molt clara i que serem fidels a això, perquè ho hem estat tot aquest temps”, assegura Costa.
Els aragonesos arriben després de guanyar el Nàstic al Nou Estadi (0-1), en un partit en què van jugar seixanta minuts en inferioritat numèrica. Una mostra més de la dificultat de batre un equip que marca poc, però rendibilitza molt bé cada arribada. “Dominen molts registres. Saben atacar en poques passades, són forts en la pilota aturada, es senten còmodes en el bloc baix quan ho han de fer i també poden sortir a pressionar home a home. No estan en la posició que estan per casualitat”, diu. El Teruel és sisè, amb 29 punts, a només un de la zona play-off. Una bona oportunitat també d’obrir una escletxa considerable amb un perseguidor a la zona alta.
Set precedents amb la 'X' com a resultat més repetit
Pel que fa a precedents, ambdós equips s'han enfrontat en set ocasions amb un resultat predominant: l'empat, que s'ha repetit en quatre ocasions. Els terolencs s'han imposat en dues ocasions i el Centre d'Esports només ha vençut una vegada, el 2018 a Segona B (2-0). A Pinilla, el balanç és de dos igualades i una derrota. El darrer compromís entre aragonesos i sabadellencs en l'escenari de diumenge va ser en la temporada del descens de tots dos, la 23-24, amb resultat final de 2-2. Va ser l'estrena d'Oscar Cano a la banqueta arlequinada. Antonio Moyano i Toni Herrero van anotar els gols d'un Sabadell que va començar perdent. En un context molt diferent es veuen ara les cares en un duel de la zona alta.