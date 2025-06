"Ara més que mai, sense excuses": l'engrescadora campanya de socis del CE Sabadell

Després d'una temporada de patiment, amb alts i baixos i un final feliç, arriba el moment d'iniciar la nova aventura a Primera Federació. El tret de sortida de la 25-26 a la Nova Creu Alta és una campanya de socis clarament continuista amb el missatge que tant va calar l'estiu passat. L''Ara més que mai' ha evolucionat a 'l'Ara més que mai, sense excuses'. El vídeo promocional, ple d'imatges d'emoció i celebració amb els triomfs en el play-off com a gran pal de paller i les espectaculars imatges de l'ascens amb la plaça de Sant Roc plena a vessar, presenta tres joves que van esborrant d'una llista tots els motius per no fer-te soci fins a arribar a la conclusió: s'ha d'animar al club de la ciutat. Un spot engrescador, amb tres joves, que pretén fer l'efecte crida per tornar a gaudir del bronze estatal després d'un any molt complicat.

Pel que fa als preus, hi ha un increment en les quotes respecte a la temporada passada i es manté la diferenciació entre les altes noves i les renovacions. A Tribuna, les renovacions estan en els 325 euros, al Lateral a 155 i als Gols 105, tots ells en categoria sènior i amb preus adaptats per joves, veterans, jubilats, infants o els socis de més de 50 anys. Pel que fa als nous socis, la Tribuna està a 355, el Lateral a 170 i els Gols a 115. A més, es consolida el CESBro amb tres carnets als gols per 120 euros per a persones entre 15 i 20 anys. També es manté el descompte d'un 25% per portar un soci nou, que s'aplicarà als dos carnets. Pel que fa a la quota familiar, amb carnets per dos adults i dos infants, els preus van des dels 715 fins als 215 euros, segons zona del camp. Una altra de les iniciatives amb continuïutat en el temps és la del carnet d'Arlequinat pel món, que tindrà un preu simbòlic de 50 euros, pels qui viuen lluny de la ciutat, però volen continuar recolzant el club.

Les oficines començaran a fer els nous carnets a partir d'aquest dimecres a les 16 h a la Nova Creu Alta. La resta de la setmana, l'horari serà de 10 a 14 i de 16 a 20. La temporada passada es va tancar amb prop de 5.000 socis i enguany l'objectiu és poder, com a mínim, repetir les xifres aprofitant també el moment del tram final amb l'ascens com a gran cloenda.