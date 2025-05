Ascens i campionat de lliga del CE Sabadell femení

L'equip femení del Centre d'Esports comença a recuperar terreny. Després de diverses temporades de mals resultats i dinàmiques negatives, les arlequinades han tornat a Preferent tres anys després. L'ascens, a més, ha estat per la porta gran: com a campiones de Primera Catalana i després d'una campanya excel·lent. "Realment sabíem que hi havia potencial, que l'aposta era ferma per poder pujar, però també érem conscients que ens ho havíem de guanyar al camp, que ningú ens regalaria res", explica l'entrenador, Santi Fernández. A Olot, en l'últim compromís de la temporada, van certificar el títol amb una golejada per 0-11.

Una de les claus de l'èxit assolit ha estat la mentalitat de l'equip. Ambició i compromís per aconseguir grans fites. "Durant la setmana ja es veia que les noies no volien treure el peu de l'accelerador, no era la sensació d'anar sobrades, sinó que hi havia la fam i les ganes de fer coses grans. Ens ho han demostrat cada setmana, en els entrenaments i en els partits", admet. Les arlequinades han tancat la temporada amb un balanç de 25 victòries, un empat i quatre derrotes.

Plantilla i famílies, celebrant el campionat de lliga / Cedida

Curiosament, d'aquestes ensopegades, tres es van produir de forma consecutiva just abans d'acabar la primera volta. "Van ser en camps molt complicats i, a l'Olímpia contra el Cirera, pràcticament un accident. Ens va servir per analitzar les errades que havíem comès, però sobretot per refermar la idea que amb la feina que estàvem fent els resultats arribarien", analitza. A la segona volta, catorze victòries i només una derrota van servir per certificar el títol. L'ascens es va consumar tres jornades abans de finalitzar la competició al camp del Cirera i amb un patit triomf per 2-3. "Ens valia l'empat, però vam anar a guanyar fins al final. És una mostra més de l'ambició del grup. També contra l'Espanyol 'C' un empat ens hauria deixat en bona disposició per certificar el títol a l'última jornada, però vam sumar els tres punts per creure-hi fins al final. Hem tingut una mentalitat d'equip campió".

Un dels noms propis d'aquest èxit és el de Judit Domene. L'atacant arlequinada ha finalitzat la lliga com a màxima golejadora amb 38 gols en 29 partits, onze més que la seva principal perseguidora a la taula. "És un reflex de la confiança que han posat les meves companyes i el cos tècnic en mi. Sempre he fet gols, però enguany tot ha estat molt més fàcil pel grup que hi ha al darrere que m'ha ajudat a créixer", assegura. Domene va arribar a l'estiu, procedent del Can Parellada i no s'esperava viure un any tan bo. "Sí que a nivell col·lectiu sabia que podíem complir grans objectius perquè les sensacions van ser molt bones des de l'inici, però individualment m'he sorprès a mi mateixa. Mai m'hauria imaginat ser la màxima golejadora de la lliga. També és resultat de tenir un equip tan bo al voltant", admet.

Domene (dreta), després d'anotar un dels seus 38 gols de la temporada en lliga / Ll. Franco

Ambició pels pròxims reptes

Tot i que encara no hi ha res decidit, tot indica que la terrassenca tornarà a ser un dels puntals de l'equip la pròxima temporada a Preferent. Això sí, per a afrontar amb garanties la categoria hi haurà alguns canvis. "Ens hem de reforçar perquè també tindrem baixes. Amb la reestructuració de la categoria hem de veure exactament quin és el nivell, però no renunciem a res. Hem de veure com comencem i com queda el grup, però mantenim l'ambició", apunta Santi Fernández. Un dels reptes és continuar fent créixer un Centre d'Esports que fa dues dècades va ser referent del futbol femení i ara lluita per recuperar l'estatus. "Hi ha molt bona feina a la base i ara ho hem de demostrar també en el primer equip. Som conscients que hi ha encara molta feina per fer, però mantenim les ganes i la fam de créixer. No guanyarem per ser el Sabadell, però ho donarem tot per guanyar fent honor al club i l'escut que portem al pit", assevera el tècnic.