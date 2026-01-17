Preocupació al CE Sabadell pel possible retorn del grup neonazi Hooligans Vallès

Dia mogut a les xarxes socials després de l'aparició d'un comunicat anunciant el possible retorn del grup neonazi Hooligans Vallès. Ja en els últims temps, havien aparegut diferents indicis que feien preveure una reaparició del grup radical amb adhesius i pintades feixistes tant a les immediacions de la Nova Creu Alta com en desplaçaments, destacant els incidents al Nou Sardenya de la temporada passada. Fins i tot hi havia hagut revolt per algunes imatges de gent jove amb consignes de l'antiga penya.
Ara, a través del compte d'X, Cat_Grada, la pilota s'ha fet més grossa amb un teòric comunicat del grup que anuncia la seva tornada: "una gran força i passió que alguns donaven per desapareguda o acabada torna més forta que mai", diu. En el text fins i tot asseguren que no dubtaran a utilitzar la violència per 'defensar' el 'seu' club. "Volem avisar que tots els integrants estem a disposició i lluitar i vessar sang si l'ocasió ho necessita per lluitar contra aquells que no respectes les nostres idees i valors".
La reacció a xarxes ha estat immediata amb desenes de missatges condemnant els fets. El club també ha estat ràpid per respondre davant del possible retorn del grup ultra amb un comunicat condemnant el succés. "El Centre d'Esports Sabadell vol comunicar de manera clara, rotunda i inequívoca que rebutja absolutament qualsevol expressió de violència, odi, amenaça o exclusió, així com qualsevol intent d'associar el nostre escut, la nostra història o la nostra afició amb ideologies i comportaments contraris als valors de l'esport i la convivència".
El club també ha assegurat que continuarà lluitant perquè la Nova Creu sigui un espai segur i "actuarà amb tota determinació per preservar aquests principis i no tolerarà cap conducta que posi en risc la seguretat, la convivència i el bon nom del CE Sabadell".