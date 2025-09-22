Primer triomf de la temporada per al juvenil del CE Sabadell

Estrena a l'Olímpia i primer triomf d'un juvenil arlequinat que convenç en l'inici de Divisió d'Honor. Després de les bones sensacions a Mallorca de la primera jornada malgrat que va acabar en derrota, els de Juanjo Roldán van traduir aquest bon nivell en resultats amb la victòria davant del Huesca (2-0), amb una gran actuació coral sota un diluvi al terreny de joc de l'estadi sabadellenc.
Després d'un inici igualat, el Centre d'Esports es va anar fent amb el domini de la possessió i va començar a arribar amb freqüència sobre la porteria visitant. Lluc Marguí, Kaua Garcia o Yann Maldonado van ser els primers a avisar els aragonesos. Amb el pas dels minuts, els arlequinats es van instal·lar a camp contrari amb accions d'atac constants fins que el gol va arribar per insistència. Kaua va avançar els de Roldán passada la mitja hora de joc fent justícia en el marcador.
Al segon temps, el Huesca va intentar reaccionar, però entre la defensa i el porter Arnau Izquierdo van evitar qualsevol opció visitant d'igualar en uns primers compassos de major nerviosisme sota l'aiguat a l'Olímpia. Després del sotrac inicial, els arlequinats van tornar a agafar el ritme del duel i van fregar el segon a través d'Ethan Simunyu, Samu Bauló o Matías Sacur. L'encert va tornar a arribar als peus del golejador de l'inici de lliga a l'equip sabadellenc: un Kaua que va ser l'encarregat de culminar una contra i aconseguir el seu tercer gol en dues jornades de Divisió d'Honor. Amb més de vint minuts per davant, cap dels dos equips va ser capaç de moure més el marcador. Primera victòria del Sabadell que la pròxima setmana visitarà el Nàstic Manresa, que encara no ha sumat.
El Mercantil debuta amb victòria a domicili
D'altra banda, l'estrena a Nacional va ser immillorable per al Mercantil. En un duel també marcat per la pluja, els d'Arnau Basagaña es van endur els punts del Narcís Sala davant del Sant Andreu (0-1). Els blaugrana es van avançar en els primers compassos a través de Jou Parramona i van saber defensar la renda fins al xiulet final en un dels camps complicats a la categoria. La pròxima jornada, estrena a casa davant del Girona 'B'.