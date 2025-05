Prop de 1.700 entrades venudes per al partit contra l'UCAM

La Nova Creu Alta es prepara per a acollir el partit més important de la temporada fins a la data. Mig ascens en joc aquest diumenge (18 h) a l'estadi. L'afició ho sap i està responent a l'altura de la fita: prop de 1.700 entrades venudes en tres dies. Tot fa pensar que l'ambient serà el de les grans ocasions, superant les xifres de l'Eibar 'B' o el Sant Andreu, fins i tot les del derbi contra el Terrassa en què es van superar els 9.000 espectadors. "Hem de donar les gràcies a la gent que va venir a Ipurua, perquè quan ells van estar millor ens van donar forces per refer-nos. També vull demanar que aquesta setmana l'afició es senti més partícip que mai del que passi al terreny de joc. Juguem contra un gran equip, segur que tindrem moments de patir, i serà quan més els necessitarem. Que pateixin amb nosaltres i segur que entre tots ho podrem tirar endavant", afirma Rubén Martínez, un dels puntals de l'equip.

L'extrem menorquí creu que totes les vivències i cops que han rebut durant l'any, els han preparat per al repte que queda, l'últim i més difícil. "Fa uns mesos vaig dir que era una de les temporades més dures que m'havia tocat viure perquè estàvem rebent molts cops. Ara estem molt més estables i hem de mantenir aquesta línia. Estic gaudint en el camp i amb els companys. S'està veient reflectit i ens queda rematar-ho aconseguint l'objectiu", assegura. Gran part de les opcions passen per fer-se fort a la Nova Creu Alta. Davant del filial de l'Eibar, Martínez va obrir el marcador, però el gol de l'empat definitiu va obligar els arlequinats a guanyar en la tornada. "Les eliminatòries són de 180 minuts o més. Volem aprofitar l'anada a casa, amb la nostra gent, però des de l'estabilitat. Tot es pot decidir en petits detalls i hem d'estar al 100% tot el partit perquè no se'ns escapi. Per pujar de categoria has de fregar l'excel·lència i estem treballant per a aconseguir-la".

Martínez, celebrant un gol davant del Badalona Futur / Juanma Peláez

Al davant estarà un dels grans equips de la categoria, un UCAM que va ser tercer del seu grup, però que a principi de temporada estava a totes les quinieles per assolir l'ascens. "És un equip que va anar tota la primera volta al capdavant de la classificació, després es van caure una mica i des que van canviar d'entrenador van tornar a pujar el nivell. Ells són l'UCAM, nosaltres el Sabadell i anirem a guanyar l'eliminatòria. Segurament ells, igual que nosaltres, són dels equips favorits per pujar, però això també fa que el repte sigui més maco i apassionant. Per assolir els objectius has de guanyar els millors", apunta.

Rubén Martínez ha viscut diversos play-offs en la seva carrera. Fins i tot compta amb dos ascensos a Segona Divisió i un bon grapat de vivències en més de quinze anys com a futbolista professional. De fet, tota l'experiència i el fet de ser el més veterà de l'equip li han fet guanyar-se el sobrenom de 'l'avi'. "M'agrada predicar amb l'exemple. Crec molt en el grup, crec que és molt important aconseguir el repte perquè tenim molts jugadors que mereixen estar en una altra categoria i hem de donar màxima importància a tots els detalls, però sense deixar de gaudir. Se'm posa la pell de gallina recordant els ascensos que he viscut i estic molt il·lusionat. Vaig venir aquí amb molta ambició per assolir grans objectius i ja només ens queda una passa. Em sento molt estimat dins el vestidor i 'l'avi' desitja que s'aconsegueixi l'ascens i gaudim i celebrem tots junts perquè ho hem donat tot".

'Sold out' d'entrades visitants per a La Condomina

D'altra banda, el partit de tornada al BeSoccer La Condomina ja té data: diumenge 1 de juny a les 19 h. El dimarts, l'UCAM va posar les entrades visitants a la venda, un total de 356, i l'afició del Centre d'Esports les va esgotar en menys de 12 hores. Autèntica febre arlequinada. El club està treballant per aconseguir-ne més davant l'alta petició. L'entitat murciana, de fet, va tancar la venda online per a no abonats perquè els seguidors sabadellencs estaven adquirint també localitats de les zones adjacents a l'habilitada per a l'afició visitant.