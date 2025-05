Sergio Cortés: "No anirem a especular. Tenim molt clar que sortirem amb l'objectiu de guanyar"

Final entre finals. A vida o mort. El CE Sabadell es juga tota la temporada en 90 (o 120) minuts a La Condomina aquest diumenge. El 2-1 a la Nova Creu Alta fa que els arlequinats visitin l'UCAM amb un lleuger avantatge, però a terres murcianes, s'espera un enfrontament molt diferent del d'anada. "És l'últim partit de la temporada, venim de jugar bé a casa, però som conscients que ens trobarem un rival molt diferent, més fort i agressiu. Veig l'equip amb ganes i amb tots endollats per poder aportar el granet de sorra", admet Sergio Cortés.

El capità de l'equip ha estat una de les peces clau de la temporada. Amb onze gols i sis assistències, Cortés ha viscut el seu millor any pel que fa a les estadístiques. Les últimes setmanes ha arrossegat algunes molèsties que no li impediran perdre's la gran cita a La Condomina. "Fa setmanes que tinc algunes molèsties al genoll i estem controlant les càrregues per arribar bé als partits. Personalment, estic content pels números i el rendiment, però sempre posant el col·lectiu per sobre de l'individual. Ens falta la cirereta del pastís que la podem posar el diumenge", assegura.

El duel d'anada, malgrat que no pot ser significatiu de res, sí que serveix per anar amb avantatge a Múrcia, malgrat que el regust del triomf per la mínima va ser agredolç donada la superioritat que van mostrar els homes de David Movilla. "És futbol. Sabíem de la dificultat del partit, però vam saber minimitzar les seves armes i estem contents. Per com va anar tot potser ho vèiem diferent quan va acabar el duel, però vist amb perspectiva li hem de donar valor al resultat que vam treure. Encara no hi ha res fet", avisa Cortés. Una de les claus serà la manera d'afrontar el partit i la gestió de l'avantatge. "Seria un error sortir a especular. És el missatge que tenim molt clar des del dilluns. Sortirem a guanyar igual que ho vam fer a Eibar independentment del resultat de l'anada".

Sobre el rival, el capità també s'espera un UCAM força diferent de la versió que vam veure a la Nova Creu Alta. "El nostre partit va ser molt seriós i això va fer que no veiéssim tot el que poden donar ells. Crec que seran un equip més ofensiu i vertical. Sabem que hi haurà moments de dificultat, però ens hem de mostrar igual de sòlids que durant la resta del play-off per continuar estables i tranquils". Sergio Cortés sí que té clar que l'equip ha donat la cara quan ha tocat la millor manera de tancar l'any és amb l'objectiu complert. "Hem hagut de remar molt per arribar fins aquí. Vam anar a Olot sabent que amb una derrota potser havíem de mirar cap a uns altres objectius. Des d'aquell moment vam fer set victòries en lliga i al play-off hem donat una passa endavant. Aquestes eliminatòries van d'equivocar-se molt poc i mantenir la calma en tot moment, i ho estem aconseguint. El diumenge a Múrcia ens ho hem de deixar tot. Ho hem de fer per nosaltres, per les nostres famílies i sobretot per l'afició. Els hi hem fet passar malament en alguns moments de la temporada, però mai ens han deixat sols, no ens han deixat caure. Si volem aconseguir l'objectiu, ho hem de fer tots junts", proclama.