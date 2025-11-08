FOTOS | Els clubs de la ciutat, amb el CE Sabadell en el duel davant del Tarazona

Els clubs de la ciutat i la comarca han posat la nota de color a l'empat gris del Centre d'Esports contra el Tarazona. Diversos jugadors i jugadores sabadellencs han omplert la Grada Lino en el marc d'una iniciativa que ja és habitual les darreres temporades. El Sabadell convida equips i entrenadors perquè gaudeixin de la Primera Federació.
L'Escola de Futbol Sabadell, Tibidabo Torre-romeu, Planadeu-Roureda, Escola Pia, Fractals, CN Sabadell, Futsal SAFA, Castellar, Cercle Sabadellès, Atlètic Sabadell i, lògicament, el FutbaseCES, no van fallar a la cita. Una oportunitat per fer equip amb un 'entrenament' de divendres especial. "Ens sembla una gran iniciativa, tenim molts nens i nenes arlequinats", explica Roc Díez, entrenador d'un dels equips del SAFA. "Hem vingut a uns quants partits i ens agrada, és una experiència divertida per fer equip!", asseguren l'Ada i la Laia, també de la Sagrada Família.
Una cita que estava marcada en vermell al calendari d'un dels jugadors de l'Escola de Futbol: el Pablo Domínguez. Ell ha viscut el duel amb el cor dividit. "Els meus jugadors preferits són David Cubillas i Miguelete". Nascut a Sabadell, els seus pares, la María Pilar i el José Carlos són de Tarazona i van arribar a la ciutat fa setze anys per feina i s'hi han quedat. "Ara ens considerem dels 2 equips i de les dues localitats", apuntaven. Al cap i a la fi, per a ells l'empat ha estat, segurament, la millor de les opcions.