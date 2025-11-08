ARA A PORTADA

CE Sabadell

FOTOS | Els clubs de la ciutat, amb el CE Sabadell en el duel davant del Tarazona

La comunió entre entitats es va veure reflectida a la Nova Creu Alta amb una gran imatge a la Grada Lino

  • Jugadors de l'Escola de Futbol Sabadell animant el Centre d'Esports -
  • Alguns esportistes de Fractals amb entrenadors i família -
  • Tres jugadors de l'Escola de Futbol Sabadell -
  • La diversió d'un dels equips de l'Escola de Futbol Sabadell -
  • Part de la comitiva del FutbaseCES -
  • Els jugadors de Futsal SAFA amb bufandes arlequinades -
  • La Grada Lino plena amb la presència dels clubs de la ciutat -
  • La família Domínguez Tazueco, de Tarazona i de Sabadell a parts iguals -
Publicat el 08 de novembre de 2025 a les 13:26

Els clubs de la ciutat i la comarca han posat la nota de color a l'empat gris del Centre d'Esports contra el Tarazona. Diversos jugadors i jugadores sabadellencs han omplert la Grada Lino en el marc d'una iniciativa que ja és habitual les darreres temporades. El Sabadell convida equips i entrenadors perquè gaudeixin de la Primera Federació.

 

  • Tres jugadors de l`Escola de Futbol Sabadell

 

  • Alguns esportistes de Fractals amb entrenadors i família

L'Escola de Futbol Sabadell, Tibidabo Torre-romeu, Planadeu-Roureda, Escola Pia, Fractals, CN Sabadell, Futsal SAFA, Castellar, Cercle Sabadellès, Atlètic Sabadell i, lògicament, el FutbaseCES, no van fallar a la cita. Una oportunitat per fer equip amb un 'entrenament' de divendres especial. "Ens sembla una gran iniciativa, tenim molts nens i nenes arlequinats", explica Roc Díez, entrenador d'un dels equips del SAFA. "Hem vingut a uns quants partits i ens agrada, és una experiència divertida per fer equip!", asseguren l'Ada i la Laia, també de la Sagrada Família.

 

  • Els jugadors de Futsal SAFA amb bufandes arlequinades

 

  • La diversió d`un dels equips de l`Escola de Futbol Sabadell

 

  • La Grada Lino plena amb la presència dels clubs de la ciutat

 

  • Part de la comitiva del FutbaseCES

Una cita que estava marcada en vermell al calendari d'un dels jugadors de l'Escola de Futbol: el Pablo Domínguez. Ell ha viscut el duel amb el cor dividit. "Els meus jugadors preferits són David Cubillas i Miguelete". Nascut a Sabadell, els seus pares, la María Pilar i el José Carlos són de Tarazona i van arribar a la ciutat fa setze anys per feina i s'hi han quedat. "Ara ens considerem dels 2 equips i de les dues localitats", apuntaven. Al cap i a la fi, per a ells l'empat ha estat, segurament, la millor de les opcions.

 

  • La família Domínguez Tazueco, de Tarazona i de Sabadell a parts iguals

