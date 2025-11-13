El CE Sabadell vol retrobar-se amb la victòria contra el cuer

El CE Sabadell dels empats i la imbatibilitat afronta un partit trampa aquest divendres. Els homes de Ferran Costa volen retrobar-se amb la victòria després de tres empats consecutius i visiten el Betis Deportivo, cuer amb només vuit punts a la classificació en l'últim viatge a Andalusia de l'any. "En el nostre pitjor dia vam estar més a prop de guanyar que de perdre, però volem recuperar la nostra millor versió", ha puntualitzat el míster en roda de premsa. Després de l'empat a 0 contra el Tarazona a casa, l'equip vol recuperar l'efectivitat de cara a gol i l'espurna per tornar a sumar de tres.
Més efectivitat a domicili
Curiosament, el Centre d’Esports de Costa funciona millor a domicili que al Temple, una qüestió que, ara per ara, no el preocupa en excés. Amb tres triomfs i vuit empats, encara sense encaixar a la Nova Creu Alta i sense perdre a cap competició, els arlequinats es mantenen cinquens en play-off. Un punt per sobre de l’Alcorcón de Vladys, a qui van guanyar per 0 a 3 i cinc per damunt del descens en el millor inici de la història a la categoria. L'entrenador es manté inamovible en el seu discurs, no hi ha enfrontament senzill. "És una lliga regular, són 38 partits, hi ha sortides de tota mena. Passades per aigua, amb molta calor...Jo el que vull és que el meu equip sigui el que millor s'adapta a qualsevol circumstància, rival i context. Crec que és un dels nostres punts forts", ha refermat.
Els de Javi Medina, per la seva banda, van empatar a Can Misses contra la UD Ibiza (0-0) la setmana passada. En onze jornades només han aconseguit guanyar un duel, va ser contra el Sanluqueño de Trapero i Javi Feria a casa per la mínima (1-0), amb gol de Koré. El CES i aquest filial de Primera ja s'havien vist les cares la temporada 21/22 amb un empat a 0 a la Nova Creu Alta i una contundent victòria arlequinada a Sevilla per 0-4 amb doblet de Jacobo i dianes d'Aleix Coch, ara a l'Algeciras, i Muguruza.
Setmana de retorns
Més enllà dels bons números, el viatge a Sevilla també està marcat pel retorn a una convocatòria de Genar Fornés. "És un noi amb molt bona mentalitat, disciplinat i constant. Això i la bona feina dels serveis mèdics i cos tècnic han fet que torni en un estat de forma molt bo, quan es va lesionar estava a un nivell altíssim", ha confirmat satisfet el de Castelldefels. I és que l'ex del Marbella és un dels fitxatges que més minuts va disputar durant la pretemporada fins que va trencar-se al debut en lliga contra l’Eldense.
El Sabadell, doncs, vol continuar invicte i recuperar sensacions a la Ciudad Deportiva Luís del Sol, sense caure en el parany de subestimar un rival, a hores d’ara en situació crítica. L'expedició arlequinada ha viatjat aquest dijous, acostumats ja a les jornades intersetmanals, que, per cert, es repetiran pròximament, per començar, al derbi català contra l’Europa. "No és una competició a la carta", ha insistit novament Costa. Aquest divendres a les set de la tarda, tot per decidir i un Centre d’Esports que vol tornar al camí del triomf a Sevilla.