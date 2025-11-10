Aliança estratègica entre Centre d'Esports i Club Natació per "fer créixer l'esport sabadellenc"

La Nova Creu Alta ha estat l'escenari de la presentació de l'acord entre CE Sabadell i CN Sabadell que busca crear vincles entre les dues entitats esportives de més repercussió en la ciutat. "És un conveni de col·laboració entre clubs. Fa més de cent anys que representem el club arreu i, d'alguna manera, volem ajudar que els socis estiguin encara més units", afirma Pau Morilla-Giner, president del Centre d'Esports. "És un acord per donar una passa endavant i fer créixer l'esport sabadellenc. És bo per a tothom. La unió fa la força i ha de ser un punt de partida per arribar molt lluny", afegeix Claudi Martí, president del Club Natació.
Aquesta aliança es troba tot just en un punt inicial, però la idea és que els dos clubs esportius puguin també beneficiar els seus socis amb iniciatives conjuntes. "Anirem anunciant les iniciatives en els pròxims dies i setmanes. La idea és que sigui un inici, no de la bona relació entre entitats, que ja existia, sinó de posar el fil a l'agulla i fer ciutat plegats", apunta Morilla-Giner. En la presentació de l'acord, a més dels presidents, han estat Sergi Cabanas i Irene González, del KEIO i l'Astralpool Natació Sabadell, i també Kaiser i Anita Sánchez-Arévalo, del Centre d'Esports.
Tots ells han celebrat l'acord de col·laboració. "És important que els clubs facin una passa endavant per créixer i fomentar l'esport sabadellenc", ha afirmat Cabanas, que és soci i seguidor del CE Sabadell. El sabadellenc ha aprofitat per convidar Kaiser a un partit de waterpolo. "Igual com vinc a la Nova Creu Alta a veure els partits, m'agradaria que ell pogués venir amb la família a Can Llong i descobrís el nostre esport", diu. El valencià ha acceptat amb ganes. "Nedar no és el meu fort, però segur que podem trobar un dia per anar a veure un partit", ha afirmat.
I és que un dels motius d'aquest conveni és reforçar els vincles, i també crear sinergies entre esportistes d'alt rendiment. "El repte és cap a les dues bandes. Sembla que anar al futbol és més senzill, però li deia al Pau que el 29 tenim partit de Champions femenina davant del Mataró i ens agradaria que pogués venir. Tenim esportistes que són socis del CE Sabadell, però el més important és que tots entenem l'esport de la mateixa manera i volem fer ciutat des de la influència que tenen les nostres entitats en aquest aspecte", assegura Claudi Martí. Crear ponts i aliances per fer créixer el nostre esport: un acord estratègic i de ciutat.