'Chus' Oviedo, en "el millor moment de la temporada" abans de la World Cup de Múnic

El Tir Sabadell es troba d'enhorabona. Després d'un inici de temporada complicat, el fill pròdig es troba en un estat de forma excepcional. 'Chus' Oviedo va aconseguir batre en dues ocasions el rècord estatal dels cinquanta metres en tres posicions a la Copa Federació celebrada a Mollet el passat cap de setmana. El badienc, que practica la disciplina des de fa pocs mesos, es continua consolidant a passes de gegant amb un títol que referma la feina feta fins ara. "Va ser espectacular, la veritat. Les últimes setmanes m'he vist molt bé en els entrenaments, provant coses pel meu compte, i molt còmode. El resultat va ser molt bo, la veritat. També vaig aconseguir la marca mínima internacional. He estat entrenant molt, però realment no m'esperava la puntuació que vaig obtenir", afirma.

A la competició, Oviedo va començar en gran, batent el rècord espanyol en la prova eliminatòria. A la final, no content amb només aconseguir el títol, també va superar la seva marca anterior (588-28x + 456.9). "He estat invertint moltes hores en aquesta disciplina perquè és més nova per mi i encara m'he d'adaptar a la comoditat en les posicions. Sabia que havia millorat molt, però quan vaig veure la marca no m'ho creia. Va ser totalment inesperat", assegura. Sent una modalitat força nova, el marge de millora encara és gran per al badienc. "Òbviament, crec que encara em queda molta feina per fer. Crec que puc millorar la sensació de comoditat en les posicions. Hi ha molt marge encara, aquest resultat només és una motivació extra".

El gran campionat realitzat va ser encara més especial per al 'Chus' que el va poder viure amb la seva família i a prop de casa. "Em vaig sentir molt a gust i acompanyat. Vaig poder estar amb la meva àvia, anar a casa seva i fer-li companyia, també veure els amics... una setmana rodona en tots els sentits", diu. En l'horitzó, la World Cup de Múnic, que es disputa aquesta mateixa setmana i en què el badienc competirà en dues modalitats diferents. "Gràcies a la marca als cinquanta metres m'he pogut inscriure també en la modalitat i he estat entrenant molt dur per arribar en les millors condicions. No m'esperava arribar a una competició així tan ràpid i l'objectiu és gaudir de l'experiència i veure en quin punt em trobo. En els deu metres sí que vaig molt més competitiu. Penso que puc arribar al top 8 i classificar per la final. Em sento en un estat de forma molt bo, amb bones sensacions i he d'aprofitar que estic en el millor moment de la temporada per treure resultats positius. Estic amb confiança i motivació", assegura. Oviedo s'estrenarà a terres alemanyes el dimarts 10, amb la prova eliminatòria dels cinquanta metres. La competició serà l'11. Tancarà la seva participació el dijous dia 12, amb la prova de deu metres.