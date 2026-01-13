El club sabadellenc que ha triomfat en la Copa Catalunya de Jujitsu

Balanç molt positiu del Club KSK CFC Sabadell després de la celebració de la Copa Catalunya de Jujitsu, disputada aquest cap de setmana a Castelldefels. L'entitat sabadellenca va aconseguir pujar al podi en onze ocasions durant el torneig de les diferents categories. Entre els èxits sobresurten els sis ors, les dues plates i els tres bronzes de fins a set esportistes diferents en una actuació molt destacada del club local.
Desgranant aquests brillants resultats trobem els dos ors de Víctor Torrents que es va imposar en la categoria juvenil -52, imposant-se a Erik Lindo, i també va sorprendre en la categoria adulta de -56, amb només setze anys, guanyant la final a Sebastián Zambrano. Igual que Torrents, Iván López va pujar en dues ocasions en el més alt del podi durant la competició. El jove competidor va guanyar a Pedro Duran en la categoria juvenil A -42, tant en la disciplina amb quimono com sense, amb un doble campionat de prestigi. També va ser or Jesús Castellanos en juvenil -67, davant de Gerard Lorente, i, en categoria femenina, Miriam Gómez es va imposar a Carmen Beltrán en adult -52 sense quimono.
En la categoria amb quimono, Gómez va caure davant d'Amal El Haddadi en la final de l'adult -58, penjant-se la plata. En infantil A -35 va ser segon Quique Rojo després d'una final molt ajustada amb el lluitador del Kirguizstan, Emir Turgunbekov. D'altra banda, Hugo Herrera va ser bronze per partida doble en infantil B -35 i Adrian Cejas en la categoria adulta -68 després de quatre combats de gran intensitat. A més, Albert Ibáñez va signar un bon debut, amb victòria per clau de peu en menys de 20 segons i molt bones sensacions, tot i que finalment es va quedar sense medalla. Una gran valoració d'una competició que continua consolidant l'entitat sabadellenca com a referent a Catalunya de la disciplina.