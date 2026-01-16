110 anys portant Sabadell arreu del món

Molt possiblement, el Club Natació és, juntament amb el Banc Sabadell, l'entitat que més i millor representa el nom de la ciutat de forma internacional. Referent esportiu i social, el CNS és el tercer club de Catalunya en nombre de socis, amb més de 25.000, només per darrere del FC Barcelona i l'RCD Espanyol. Tot això, assolit i consolidat amb molt de treball des que el 16 de gener del 1916, Joan Valls i Vidal va iniciar un camí d'èxit. Aquest divendres, coincidint amb la data en què fa 110 anys de la inauguració, el Club ha engegat els actes de la rodona xifra amb grans novetats que demostren la fam per continuar creixent i el valor de tot el que s'ha aconseguit en aquest temps. "Vull agrair les institucions i tothom qui fa que aquesta entitat continuï endavant. També m’agradaria mencionar tots els esportistes i tècnics que són el present, passat i futur del club, així com als treballadors i membres i, sobretot, els socis i sòcies que sou realment la causa i fonament que avui estem aquí celebrant aquesta fita", afirma el president Claudi Martí.
L'esdeveniment, celebrat a la piscina interior del centre del carrer de Montcada, ha comptat amb la presència de més d'un centenar de persones. D'inici, s'ha contextualitzat la celebració i s'ha procedit als parlaments. "Estem en la piscina més emblemàtica i llavor de la vessant esportiva. S’han batut rècords i campionats de tota mena. És molt més que una bassa d’aigua, és el que representa la història del nostre club. Els valors de l’esforç, de la companyonia i del treball en equip ens han acompanyat i ens continuaran acompanyant amb el pas dels anys per poder continuar celebrant aniversaris. Hem de gaudir de la nostra història, viure amb plenitud el present i pensar que el futur pot ser encara millor", apunta Martí. "Sou orgull per Sabadell i vull agrair totes les juntes i esportistes que han cregut en el Club des dels inicis fins ara. Sou tossuts i amb aquest esperit ens heu fet la capital de l’aigua a tot el país", afegeix l'alcaldessa Marta Farrés.
Després s'ha passat a la part més emotiva: la històrica. Els inicis de l'entitat i la creació de les seccions de waterpolo i natació des de la primera piscina passant per la participació activa en l'organització de les Federacions, els primers campions en les diverses disciplines, les noves seccions els primers esdeveniments internacionals o l'estrena d'un nedador, Joan Serra, als Jocs Olímpics de Londres el 1948, fins a l'actualitat, amb el centre de Can Llong, campions i campiones olímpics, europeus i mundials, desenes de títols i consolidats com a referents en els esports d'aigua. Una petita mostra que s'ha visualitzat des de cinc vídeos i que han anat conformant el cartell commemoratiu dels actes de la celebració.
També hi ha hagut una dosi d'esport en viu durant l'acte. La selecció espanyola de natació artística ha mostrat l'exitosa coreografia de la temporada passada com a part de la preparació per a la pròxima World Cup. Primer ha estat torn del duet lliure, amb dues nedadores júnior i, després, al ritme del ja famós Abracadabra, els presents han pogut gaudir de l'equip d'Andrea Fuentes, un dels millors del planeta i que tornarà a estar en la lluita per les medalles aquesta temporada amb la presència de la nedadora manresana del Club Natació, Txell Ferré, formada a l'entitat i consolidada com a una de les grans esportistes en la disciplina a l'estat i que s'ha endut l'ovació de tota la graderia.
S'ha visualitzat l'sport promocional de l'aniversari, amb un to emocional que ha volgut mostrar el camí d'avis a nets d'un Club centenari. El tancament ha arribat amb un dels grans moments de la jornada i una sorpresa majúscula amb la interpretació per part de l'equip de natació artística del Club del nou himne de l'entitat i la presència de desenes dels joves que formen part de la secció. Sorpreses i història en un acte multitudinari per celebrar l'aniversari d'un dels clubs esportius de més transcendència de l'estat. Perquè a Sabadell, el Club és alguna cosa més que una entitat esportiva.