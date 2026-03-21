El CN Sabadell torna a caure davant de l'Atlètic Barceloneta i perd el primer lloc de la lliga

Com va passar fa sis dies en la final de Copa del Rei, l'Atlètic Barceloneta ha passat per sobre del CN Sabadell, aquesta vegada en el duel de lliga que decidia el primer lloc de la fase regular. Els mariners s'han imposat per 8 a 18 a Can Llong en un partit molt marcat, de nou, pel desgast dels homes de Quim Colet, que també van disputar l'anada dels quarts d'EuroCup dimecres a Marsella.
L'equip barceloní ha manat des de l'inici. De fet, amb un ritme molt alt i més encert que en la final de la setmana passada, han agafat una renda àmplia ja en els primers minuts. Bernat Sanahuja ha obert el marcador de penal i, en els instants posteriors, Gergely Burian, Roger Tahull i Chalo Echenique han obert escletxa. Alberto Barroso ha transformat un penal per inaugurar el compte golejador sabadellenc després de cinc minuts, però un nou parcial de 0-2 amb dianes de Vince Vigvari ha començat a decantar la balança clarament per als visitants. Una bona acció a la boia de Pep Bonet ha servit el Club per retallar i Sanahuja ha tancat el primer quart amb un gol sobre la botzina (2-7).
Ha millorat el Natació Sabadell en el segon període. Kosta Averka ha anotat de penal i, malgrat que Vigvari ha mantingut la distància, la sensació ja no ha estat d'una superioritat tan evident, més enllà de la possible relaxació pel marcador clarament favorable als mariners. Sergi Cabanas ha tornat a retallar, Alberto Munárriz ha respost, però el mateix Cabanas ha fet el 5-9 amb què s'ha arribat al descans. A la represa, Unai Aguirre ha tret el seu repertori d'aturades per evitar que la distància es reduís. A l'altra banda de la piscina, Munárriz s'ha inventat una vaselina espectacular, Sanahuja ha ampliat una mica més el marcador i novament Munárriz, de penal, han deixat el duel sentenciat. Pep Bonet, en bon moviment a la zona, ha retallat en superioritat, però la resposta ha estat immediata de Sanahuja (6-13).
En l'últim quart, sense res en joc per la definitiva diferència, tots dos equips s'han encallat en l'atac. El primer gol no ha arribat fins a l'equador del període quan Biel Gomila, en una superioritat ràpida, ha enfonsat Edu Lorrio després d'un engany i ha anotat a plaer. En els darrers instants, ha arrodonit la seva golejada el Barceloneta amb un últim parcial clar. Les dianes d'Álex Bustos, Alessandro Velotto i Vigvari, per partida doble i amb petita confrontació amb Lorrio inclosa que ha acabat amb tots dos expulsats, han servit per tancar el duel. Barroso i Tiago Carrió, en superioritat, han fet els últims gols sabadellencs (8-18). Serà segon de la fase regular el CN Sabadell que ara tindrà una setmana més tranquil·la abans de la tornada dels quarts de l'EuroCup en què els de Colet hauran de remuntar cinc gols contra el CN Marsella a Can Llong.