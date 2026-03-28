El CN Sabadell s'acomiada de l'EuroCup amb un empat contra el Marsella

Fins aquí l'aventura europea del CN Sabadell aquesta temporada. Els de Quim Colet s'han acomiadat de l'EuroCup amb un empat en la tornada dels quarts de final davant del CN Marsella (14-14). L'equip local ha cregut fins al final en la remuntada, però la llosa del duel d'anada, amb els cinc gols de distància, i un final de partit en inferioritat han negat totes les opcions de reacció a Can Llong.
El duel ha començat amb ritme, però l'encert ha estat molt diferent als dos costats de la piscina en els primers minuts. Ha obert el marcador el conjunt visitant a través de Michael Bodegas, en una superioritat. S'ha encallat en atac el Club i amb un immens Petar Tesanovic sota pals, els primers intents han trobat la resposta del porter. Alexandre Bouet ha duplicat l'avantatge i s'ha tret els nervis l'equip sabadellenc, que ha començat a trobar més escletxes en la defensa francesa. Rafa Vergara ha inaugurat el comptador en home de més i, poc després, Martin Famera ha igualat amb un gran llançament al pal curt. Abans del final del primer període, s'ha posat per primer cop per davant el CNS amb un penal sobre Jan Pérez que ha transformat Alberto Barroso.
En el segon, s'ha mantingut la dinàmica d'inici i Òscar Asensio ha posat el +2 en el primer atac local. Bouet ha respost immediatament després marcant una tendència que ha estat continuada en el quart. Jack Larsen s'ha inventat un golàs des de sis metres, però un llançament ràpid d'Ugo Crousillat i una bona acció a dos metres de Vladan Spaic han servit per igualar el duel novament. L'intercanvi de cops ha continuat i Barroso i Larsen han tornat a posar en avantatge els sabadellencs, davant les respostes de Radomir Drasovic i Bilal Gbadamassi per igualar. Al límit del descans, Fede Panerai ha fet el 8-7 amb un gran xut.
A la represa, ha tornat a sortir millor el Marsella i ha aprofitat la indecisió en l'atac del Club per tornar-se a avançar amb un parcial de 0-2 gràcies a les dianes de Crousillat i Spaic. Ha reaccionat el conjunt local a través de Kosta Averka, en una contra, per igualar forces de nou. Ha tingut opció de capgirar el marcador l'equip dirigit per Colet, però ha malbaratat una superioritat i qui ha trobat el camí ha estat un altre cop Crousillat. En els últims instants del període, Rafa Vergara ha transformat una jugada en home de més des de posició 5 i ha situat el 10-10 abans dels vuit darrers minuts del duel.
En una nova superioritat, Panerai ha avançat els sabadellencs i, malgrat que Drasovic ha empatat en una acció protestada per situació de dos metres, el nerviosisme ha començat a fer-se latent després de dos penals consecutius transformats per Averka i Sergi Cabanas. Fins i tot ha tingut una jugada per marxar de tres gols, però en la continuació els àrbitres han sancionat un cop de colze d'Averka, que ha deixat els seus en inferioritat per la resta del duel i amb un penal que ha anotat Crousillat. Famera ha mantingut l'avantatge amb un gran llançament de sis metres, però ja ha estat una missió impossible. Crousillat ha tornat a anotar i Thomas Vernoux ha fet el 14-14 definitiu. Ara, ja es podrà centrar al 100% en el play-off de la lliga el CN Sabadell.