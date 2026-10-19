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El CN Sabadell converteix Can Llong en Hogwarts i guanya la Copa Catalana de clubs

Esports

L'edició, marcada per la temàtica màgica i una normativa curiosa, es va quedar a casa

  • La Copa Catalana de Clubs, a Sabadell -
Publicat el 19 d’octubre de 2026 a les 16:30

Can Llong va viure aquest dissabte una d’aquelles jornades en què la natació va molt més enllà de la piscina. Amb música, llum, color i una ambientació inspirada en un món màgic, el CN Sabadell va fer valer el factor casa per recuperar el títol de la Copa Catalana de Clubs de Primera Divisió. Davant de la seva afició i a les seves instal·lacions, l’equip amfitrió va sumar 686 punts i va destronar el CN Sant Andreu, campió de l’edició anterior, que es va quedar a prop, amb 662,50 punts. El CN Terrassa va completar el podi amb 649 punts, en una lluita ajustada entre els tres grans protagonistes de la jornada.

Tot i l'absència de figures destacades com Carles Coll i Sergio de Celis, potser els dos grans referents del CNS, altres nedadors com Diego Mira, Eudald Tarrats o Paula González van agafar la responsabilitat i van liderar l'equip sabadellenc fins al triomf. Durant la competició, alguns dels noms propis dels altres clubs van ser els joves Luka Hoek (CN Terrassa), Irene Ciércoles, la sabadellenca Ainhoa Campabadal o Adrián Santos (CN Sant Andreu), en un dia de màxim nivell a les instal·lacions del Club.

Això en una competició que va destacar també per tot el que va passar més enllà de la piscina. Ja en els dies previs, la Federació Catalana va presentar aquesta Copa Catalana com una mena de cursa entre cases del món màgic. Amb el Kraken com a personatge representatiu, els nedadors van fer valer la seva condició de locals per recuperar el títol. Un cap de setmana de fantasia i victòria del Club.

  • La Copa Catalana de Clubs, a Sabadell
  • La Copa Catalana de Clubs, a Sabadell
  • La Copa Catalana de Clubs, a Sabadell
  • La Copa Catalana de Clubs, a Sabadell
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