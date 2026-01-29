El CN Sabadell rep un equip de màxima categoria del futbol sala estatal aquest diumenge

Diumenge serà un dia gran per al futbol sala del Club Natació. Els disset equips i 360 jugadors que formen part de la secció desfilaran pel pavelló del Nord en una multitudinària presentació que anirà dels més petits de la casa fins al primer equip, que competeix a Segona B, tercera categoria del futbol estatal. "Estem en un bon moment de nombre i nivell. La idea és mantenir el que tenim ara, recuperar categories en alguns equips de la base, també aconseguir la permanència amb el juvenil a Nacional i optar a pujar a Segona amb el sènior 'A'. L'estat de forma és positiu, però sempre tenim l'aspiració de continuar creixent i millorant", diu Pep Font, un dels coordinadors.
La jornada arrencarà a les 11 h, amb els més petits de la casa. Un cop hagin desfilat i s'hagin fotografiat tots els equips, arribarà el gran colofó, a partir de les 12:30 h. Aprofitant l'aturada de la LNFS per la disputa de l'Europeu, l'Industrias Santa Coloma visitarà el pavelló per a enfrontar-se al conjunt nedador. Un equip de màxima categoria que visitarà Sabadell com a cloenda de la festa. "Tenim una molt bona relació amb ells. L'any passat, quan vam jugar el play-off contra el filial, vam comentar de poder organitzar un partit i vam poder quadrar aquesta data. Som dos clubs històrics del futbol sala català i també aprofitarem per fer un petit homenatge al president d'Industrias. Jugar contra un primera sempre és un al·licient", assegura Font.
El conjunt entrenat per Jordi Marín es troba en tercera posició del grup 3 de Segona B, amb quatre punts de marge respecte al quart malgrat que ara acumula tres partits sense guanyar, després d'una dinàmica anterior de victòries increïble. Dissabte, a les 17:30 h, rebran el Futsal Lleida, equip que marca la permanència, amb el primer triomf de la segona volta entre cella i cella. Un cap de setmana que pot ser rodó per als nedadors, amb doble partit del primer equip i una multitudinària presentació.