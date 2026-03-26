El CN Sabadell busca una remuntada èpica a Can Llong per ser a la semifinal de l'EuroCup

Estar entre els quatre millors de la segona competició continental per tercera temporada consecutiva passa per aconseguir un triomf contundent a 'la Bombonera' de Can Llong, aquest dissabte (12 h). El CN Sabadell afronta la tornada dels quarts de final de l'EuroCup amb la necessitat de remuntar cinc gols de diferència contra el CN Marsella per a classificar a la següent ronda després del 17-12 de l'anada. "Només pensem a lluitar i competir el partit. El primer objectiu és guanyar perquè ens enfrontem a un equip de màxim nivell. Si ho aconseguim, ja veurem si ens dona per passar ronda o no. Hem d'anar pas a pas", apunta el tècnic Quim Colet.
L'àmplia diferència del duel a terres franceses va ser resultat del cansament acumulat de les últimes setmanes al Club, amb partits decisius en totes les competicions. El conjunt local ho va aprofitar en el tram final per obrir escletxa en l'eliminatòria amb un últim parcial pràcticament definitiu. "Perdre a Marsella pot passar, és normal, però la diferència és el que fa que tot sigui més complicat. Ens ha passat en aquest tram de competició, que els últims minuts ens han passat factura. No renunciem a remuntar, lògicament, però ens equivocarem si pensem a guanyar de cinc gols abans de guanyar d'un. Hem de tocar de peus a terra".
La tornada de les competicions de waterpolo després de l'aturada per seleccions va ser especialment exigent per als sabadellencs que van tancar aquest tram definitiu amb derrotes en la final de Copa i el duel decisiu pel primer lloc de la lliga davant de l'Atlètic Barceloneta i l'ensopegada a Marsella de fa uns dies. "La feina ara és per recuperar l'equip mentalment. Hem acumulat una gran quantitat de partits de nivell i els entrenaments han consistit a recuperar físicament i preparar el duel. No hem tingut marge de maniobra. És evident que aquest rush final ens deixa un regust agredolç, però els objectius eren certificar la segona plaça de la lliga, arribar a la final de Copa i passar la primera ronda de l'EuroCup, i tot això ho hem aconseguit. Ens queda aquesta sensació perquè teníem molta motivació per estar per sobre d'aquests objectius marcats, però encara queda molt per decidir en la temporada", analitza el tècnic.
De moment, una bona manera de tornar a guanyar confiança i sensacions, aquest dissabte davant d'un Marsella que fa un mes i mig va caure a Can Llong en l'última jornada de la fase de grups de la Champions per 16-13. "És un equip amb un pressupost i uns jugadors al nivell dels millors d'Europa. Volien estar a la final four i, en part, no ho van aconseguir per culpa nostra. Estar a l'EuroCup és un fracàs per ells, però un cop aquí el seu objectiu és guanyar la competició", diu Colet. Pas a pas, intentar posar-se per davant i, segons com vagi, traslladar la pressió al conjunt francès. "No tenim res a perdre. Lògicament, ells tenen la tranquil·litat de la diferència, però ens hem de centrar a fer el nostre partit. No tindrà moltes semblances amb el duel de fa un mes perquè venien amb l'obligació de guanyar. Era un tot o res. Ara defensen una renda i és una eliminatòria", assegura.
Just després, l'Astralpool rep el Sant Andreu
Quan acabi el duel, a partir de les 13:45 h, serà el torn de l'Astralpool. Les de David Palma rebran el CN Sant Andreu a Can Llong amb l'objectiu de venjar-se de la derrota en la final de Copa de la Reina. Després de l'última ensopegada a Mataró, el Club ocupa actualment la segona posició de la lliga, precisament per darrere de les maresmenques i amb un punt de diferència. El tercer lloc és del conjunt andreuenc que, a més, té dos partits pendents i continua sent el gran candidat a la primera plaça de la competició regular. Un bon assaig de cara a l'anada dels quarts de Champions que es disputaran en dues setmanes.