El CN Sabadell guanya a casa i s'acosta a la zona alta

Ni la ressaca copera ni les baixes de jugadors com Alex Llamas o Marc Pérez van evitar que el Club Natació sumés el seu segon triomf consecutiu al pavelló del Nord en lliga. Els de Jordi Marín van saber competir i colpejar per sumar tres punts que els situen vuitens, a tres de la zona de play-off.\r\n\r\nAl primer temps, els nedadors van dominar i van gaudir de les millors ocasions. Fins a l'equador, no obstant això, David Estévez no va poder obrir la llauna. Els valencians van buscar la igualada abans del descans, però no la van trobar fins a la represa quan Jorge Garcia va fer l'1-1. En aquest punt, va arribar la reacció sabadellenca que va començar a tranformar el domini en gols.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tDavid Estévez va obrir el marcador\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLuis Garcia va fer el segon i, en els minuts posteriors, Octavi Ribé i Blai Vargas van ampliar la distància fins al 4-1. El conjunt visitant va retallar a través de Mateu Montesinos, però Juanfran Hervás va fer el definitiu 5-2. Segon triomf consecutiu a casa en lliga del Club (tercer comptant la Copa) abans de visitar el filial del Palma Futsal que es troba invicte amb quatre victòries i un empat en cinc partits.\r\n