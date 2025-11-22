ARA A PORTADA
-
-
-
Badia tindrà un nou pol econòmic i residencial a tocar de l'Ikea: "És un dia històric" Marc Béjar Permanyer
-
Compte enrere per l'entrada en vigor de la nova etapa de la ZBE a Sabadell: què cal saber? Jan Cañadell Puigmartí
-
"Volem instaurar un servei de taxi subvencionat i rutes d'autobús a demanda mitjançant una app i IA" Jan Cañadell Puigmartí
FOTOS | Prop de mig milers d'esportistes a la presentació del CN Sabadell
Les seccions de natació, artística i waterpolo van desfilar per la piscina gran de Can Llong