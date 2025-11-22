ARA A PORTADA

Esports

FOTOS | Prop de mig milers d'esportistes a la presentació del CN Sabadell

Les seccions de natació, artística i waterpolo van desfilar per la piscina gran de Can Llong

  • La foto de família amb els esportistes del Club -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
  • La presentació del CNS 25-26 -
Publicat el 22 de novembre de 2025 a les 11:37

Posada de llarg de la temporada 25-26 de les seccions d'aigua del Club Natació. Prop de 500 esportistes van participar en un multitudinari acte a la piscina de 50 metres de Can Llong, amb les graderies plenes de familiars i amics en una jornada rodona. Des dels més petits de la casa fins als equips absoluts (amb màsters i ability inclosos) de natació, artística i waterpolo, tots van tenir el seu protagonisme amb els Sergi Cabanas, Judith Forca, Sergio de Celis o Txell Ferré com a grans reclams i referents per als que pugen des de baix. Fins i tot va haver-hi una exhibició de body combat i una actuació musical en una tarda excel·lent.

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

  • La presentació del CNS 25-26

 

Notícies recomenades