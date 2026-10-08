Tres del Club Natació i una sabadellenca, en el programa 'Objectiu Final Olímpica 2028' de la RFEN

La RFEN ha anunciat en les últimes hores l'actualització de la llista de seleccionats per formar part d'un programa avançat de suport i entrenament en la preparació per a la cita olímpica que se celebrarà en dos anys a Los Ángeles. El projecte, anomenat 'Objectiu Final Olímpica 2028', compta amb una trentena de nedadors, entre els quals destaca la presència de tres esportistes del Club Natació, Sergio de Celis, Diego Mira i Carles Coll, i la sabadellenca, Ainhoa Campabadal, del CN Sant Andreu.
El criteri de selecció es basa en les marques obtingudes en les principals proves del circuit per part dels representants espanyols. A partir d'aquest rendiment, els nedadors escollits es divideixen en tres nivells, segons les seves característiques i capacitats. El primer és per als olímpics, el segon per al Mundial i el tercer per als joves. S'estableix qui va a cada nivell amb les marques obtingudes amb un rendiment igual o millor a l'1% del temps de qualificació per als Jocs del 2028 en el primer nivell i amb un percentatge del 2% per accedir al segon nivell. El tercer, dels joves, l'integren els nedadors de menys de vint anys en funció de la seva progressió.
La principal novetat en l'última actualització, en clau sabadellenca, és que Carles Coll passa al nivell 2, després de passar l'últim any sense participar en grans competicions per problemes amb el seu visat als Estats Units. El tarragoní es va perdre l'Open que servia com a classificatori per a l'Europeu de París de l'estiu passat. Coll és campió continental i del món en els 200 braça en piscina curta i té entre cella i cella poder repetir registres, també en cinquanta metres.
En el mateix nivell es troba Diego Mira, després de les seves bones actuacions en els últims temps. D'altra banda, l'altra gran novetat és la presència de la sabadellenca Ainhoa Campabadal en el nivell 1, pels grans resultats aquesta temporada, destacant la participació als Jocs Mediterranis. Campabadal també ha estat important en les proves de relleus, a les últimes competicions internacionals. Igual que Sergio de Celis, que també es manté en el nivell 1, en part, per la seva condició com a habitual en les diverses proves de relleus de la selecció espanyola. Una nova mostra del bon estat de la natació en clau sabadellenca.