El CNS Tennis Taula s'estrena a Divisió d'Honor rebent la UE Sant Cugat

Arrenca la categoria de plata del tennis taula estatal. El Club Natació, que es va quedar a les portes de l'ascens a Superdivisió, s'estrena rebent la UE Sant Cugat a Can Llong aquest dissabte a partir de les 16:30 h en la seva tercera temporada consecutiva a Divisió d'Honor. Els nedadors, enguany, han renovat l'equip amb les baixes d'Héctor Saavedra i Xavi Casadevall, peces clau en la gran actuació de la 24-25. No obstant això, continuen Luca Khidasheli i el malabarista finlandès, Miikka O'Connor. La tripleta titular la completarà el jove Joan Barberà Soler que, juntament amb Khidasheli, es va proclamar campió estatal juvenil aquest estiu. "Nosaltres tenim com a filosofia l'aposta per l'obrador. Intentem que en els primers equips sempre hi hagi presència de gent formada a la casa i, ara, en tindrem dos en cada partit. Saben que si es guanyen l'oportunitat, els la donarem", afirma el director tècnic, Alex Bocanegra.
Barberà Soler va competir la temporada passada en el segon equip de l'entitat, a Primera Nacional, aconseguint un ascens que no es va materialitzar per la coincidència de categoria amb l'absolut. Ja va disputar alguns enfrontaments a Divisió d'Honor en els dos anys del Club a la lliga. Ara, com a palista de ple dret de l'equip s'estrenarà davant d'un Sant Cugat molt internacional. "Tenen un francès, un italià, un japonès i diversos jugadors de la casa. No sabem exactament amb quin equip vindran, però seran molt competitius i ens posaran les coses molt difícils", analitza Bocanegra.
Després de dos anys seguits fregant l'ascens, enguany els objectius són més prudents, però sense perdre l'ambició. "Nosaltres sempre volem estar el més amunt possible. La temporada passada volíem guanyar la lliga i vam ser segons. Ara, veurem com va tot plegat. L'equip és jove i no hi haurà cap mena de pressió. Hem de salvar la categoria perquè ha pujat el nivell de la lliga, però volem anar partit a partit i veure fins a on podem arribar", admet. El primer capítol, a Can Llong aquest dissabte.