El CNS Tennis Taula busca l'ascens a Superdivisió

Pujar a Superdivisió. El gran repte de la temporada per al CNS Tennis Taula es decideix aquest cap de setmana a San Sebastián. Els nedadors han viatjat aquest divendres al matí a la ciutat basca i, al vespre, coneixeran el seu primer rival en la lluita per pujar a la màxima categoria. "Són els partits més importants de la temporada, però també és la part divertida. Hem jugat molt bé durant tot l'any i estem llestos pel repte. Crec que tenim moltes possibilitats de pujar", admet Miikka O'Connor, un dels integrants de l'equip.

Bona part de les opcions del Club passaran per tenir un sorteig favorable. Enguany, només hi ha set equips a les fases, per les diverses renúncies. El gran rival a batre és l'Atlético San Sebastián, l'amfitrió. "Sembla molt superior a tots i és l'equip a evitar. Ens jugarem molt en el sorteig, realment. Ara, si ens toca, anirem a guanyar. Per la resta, crec que està tot molt obert", assegura Xavi Casadevall, un altre dels palistes que serà a la cita. La resta de possibles rivals són CTT Hospitalet Vitaly, CTM Ayamonte, Madrid Capital TM, Tennis Taula Cassà i Sosmatic Badalona.

El finlandès busca el repte que el va fer fitxar pel CNS / David Chao

Per ascendir de categoria, els nedadors hauran de superar dues eliminatòries. La primera ronda es disputarà el dissabte a les 11:30 h i les semifinals, d'on sortiran els dos equips que aconsegueixin el premi gros de l'ascens, seran el mateix dissabte a les 17 h. La final per decidir el campió de la Divisió d'Honor es disputarà el diumenge a les 10 h. "El primer objectiu el tenim complert. Ara ens toca culminar-ho amb l'ascens. Si ens toca San Sebastián, anirem a guanyar-los. Serà difícil, però crec que som capaços si juguem al nostre millor nivell", apunta Héctor Saavedra, palista del Natació Sabadell.

El CNS arribarà amb bones sensacions i amb ganes de tancar de la millor manera una temporada que ha estat excel·lent. Després de perdre el primer partit de lliga davant de l'Hospitalet (campió del grup), els nedadors van acumular tretze victòries consecutives, fins i tot assaltant la primera posició. No obstant això, en els últims partits van patir alguna ensopegada inesperada i finalment van certificar per la via ràpida les fases en un final de temporada descafeinat i amb el segon lloc assegurat. "El tram final, quan ja tens la fase assegurada, sense voler baixes el rendiment. Ara estem amb ganes de fer unes bones fases i aconseguir l'ascens", explica Saavedra.

Saavedra ha viscut una gran primera temporada a Can Llong / David Chao

Serà la segona experiència consecutiva del conjunt sabadellenc a les fases per pujar a la màxima categoria. La temporada passada, van aconseguir la classificació, però les aspiracions no eren les actuals. "L'any passat vam anar a viure l'experiència. El Luca (Khidasheli), el nostre millor jugador, tenia només quinze anys, i també vam veure que era bo per ell agafar aquest bagatge i que veiés com és una fase. Aquest any l'afrontem amb moltes ganes perquè veiem que les opcions de pujar són molt reals", recorda Casadevall. D'aquesta manera, els O'Connor, Casadevall, Saavedra i Luca Khidasheli (qui no va estar en el 'media day' a Can Llong perquè es troba disputant un torneig a Lloret) buscaran la fita a terres basques. Objectiu: un ascens que seria històric.

Fases a Divisió d'Honor i Primera Nacional

Curiosament, el cap de setmana podria portar un triple ascens a l'entitat. El segon equip del club disputa, a Madrid, les fases per pujar a Divisió d'Honor, mentre que el tercer buscarà l'ascens a Primera Nacional en la fase que es disputa a Calella. Si tot anés rodat, el Club Natació tindria els equips en les tres primeres categories del tennis taula estatal.