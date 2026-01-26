Un de cada per als sèniors del CNS Vòlei

Derrota del sènior de Superlliga2 del CNS contra el CV Arenys per 0-3 (16-25, 17-25 i 21-25) en un partit on els jugadors dirigits per Adrià Jiménez es van veure superats per l’equip maresmenc. El primer set va començar igualat fins que amb el 14-16 els visitants van agafar distància i van escapar-se en el marcador (15-23) amb un marge definitiu, acabant el set 16-25. En el segon, els arenyencs van obrir escletxa en l'inici, liderats per Luke Belda i Sergi Graupera, fins al 17-25 amb què van sumar el punt. El tercer sí que va ser més igualat. Els sabadellencs, liderats per Adrià Rejón, amb 15 punts, van resistir fins al 17-18. Després d’un temps mort demanat pel tècnic visitant, el seu equip es va endur el triomf definitiu amb el 21-25.
Per la seva banda, el sènior femení de Primera Nacional va guanyar per 3-1 (23-25, 25-22, 25-15 i 25-17) davant de l'SD Espanyol. L’equip dirigit per Narcís Godoy no va començar bé el partit, cometent molts errors en el primer set i sense saber contrarestar el joc de fintes i atac central de l’equip visitant, que es va imposar per 23-25. Va reaccionar el conjunt sabadellenc en el segon i va mostrar millora en la seva fase de creació. Això va fer que aconseguís el set per 25-22, igualant el duel. En el tercer i el quart set, tot i alguns dubtes al principi, les jugadores locals van imposar el seu joc i es van imposar clarament per 25-15 i 25-17, destacant el retorn de Valèria Ballero.
Finalment, el segon sènior masculí, de Primera Nacional, va perdre contra el CV Reus jugant un bon partit contra el tercer classificat del grup, tot i perdre per 3-0 (25-22, 29-27 i 25-21). Els jugadors entrenats per Sebas Zunino van plantar cara a l'equip del Baix Camp en els tres sets, però no van poder tancar-los al seu favor, caient en la part final de cada set.