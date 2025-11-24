El CNS Vòlei masculí guanya el líder i es manté en la lluita per classificar a la Copa Príncipe

Victòria èpica del masculí del CNS Vòlei davant del finals aquell moment líder imbatut de Superlliga2. Els nedadors es van imposar al FC Barcelona per 3-1 (22-25, 25-22, 25-22 i 28-26) a les Naus i es mantenen tercers, empatats amb l'Arona, segon, i en la lluita per estar a la Copa Príncipe a tot just tres jornades d'acabar la primera volta.
En un gran partit a les instal·lacions del Club, la igualtat ha estat màxima des de l'inici. En el primer set, l’equip blaugrana va agafar un petit avantatge i el va mantenir fins al final per anotar-se el primer punt. Al segon, tots dos equips van arribar igualats fins al 19-19, quan els sabadellencs van saber jugar millor el final de set, aconseguint l’empat a sets. El tercer va començar amb el CN Sabadell agafant avantatge de fins a cinc punts. Els barcelonins van intentar escurçar la distància, però els locals van mantenir la renda per posar-se per davant.
En el quart i últim set, les distàncies al marcador van ser molt curtes en tot moment i, al final de set, l’equip entrenat per Adrià Jiménez, va aprofitar el seu quart match ball per a imposar-se i endur-se el duel amb un ambient immillorable a les Naus que permet mantenir el Club en la zona de privilegi del grup B de Superlliga 2 una setmana més amb la segona victòria consecutiva davant dels rivals directes al capdavant de la taula.
D'altra banda, el sènior femení va sumar una nova victòria per mantenir-se com a imbatudes i al capdavant de la taula de Primera Nacional després de vuit jornades de competició. L’equip entrenat per Narcís Godoy va tornar a fer un partit molt seriós i va guanyar per 3-1 (25-20, 25-18, 22-25 i 25-21) el CD Heidelberg a les Naus. No abaixa el peu de l'accelerador el conjunt nedador que té un punt de marge respecte al segon classificat, el CV Esplugues.