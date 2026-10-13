El femení del CNS vòlei arrenca la lliga amb un doble triomf a les Canàries

Derrota del masculí del CN Sabadell en la segona jornada de la Superlliga2 davant del CV Paterna Liceo per 3 sets a 2 en un partit molt disputat, amb alternatives en el marcador i un desenllaç emocionant que es va resoldre al tie-break. El conjunt valencià va acabar imposant-se gràcies a la seva solidesa en els moments decisius, amb una gran feina en el bloqueig.
El partit va començar amb igualtat i intensitat. El Club va aconseguir el primer punt del duel, per 23-25. La resposta del Paterna Liceo, però, no es va fer esperar. Els locals van ajustar el seu joc i van igualar el partit després d’adjudicar-se el segon parcial per 25-19. En el tercer set, els locals van mantenir la iniciativa i va tornar a demostrar la seva capacitat competitiva. En un parcial ajustat, resolt per 25-23, els valencians van capgirar el marcador global i es van situar per davant en el partit.
L'equip entrenat per Felipe Torres, lluny de donar-se per vençut, va reaccionar en el quart set. Els sabadellencs van recuperar el seu millor nivell i van aconseguir forçar el desempat després d’imposar-se per 22-25, enviant el partit al cinquè set. El tie-break va començar molt igualat, fins que després del 8-8, el Paterna va donar una passa endavant i es va acabar imposant per 15-9.
D'altra banda, el femení de Primera Nacional, entrenat per Aitor Piñol, va tornar de la seva estada a les Canàries anb una doble victòria, guanyant per 0-3 (21-25, 19-25 i 20-25) al San Roque i per 1-3 (17-25, 19-25, 25-15 i 23-25). Les jugadores sabadellenques, que havien decidit ajornar l'estrena per aprofitar el viatge, van començar de la millor manera la seva temporada a la categoria, en què després de fregar les posicions d'ascens l'any anterior, ara volen donar una nova passa endavant.