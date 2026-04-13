La selecció espanyola de waterpolo, amb quatre del CN Sabadell, guanya la Division I de la World Cup

Un nou èxit internacional per a la selecció espanyola masculina de waterpolo. El combinat estatal va aconseguir el primer lloc de la Division I de la World Cup i un dels bitllets per a la fase final de la competició, que es disputarà a Sydney el pròxim juliol. En la fita aconseguida a Alexandrúpoli, Grècia, el seleccionador David Martín ha comptat amb quatre waterpolistes del CN Sabadell, els habituals Edu Lorrio i Sergi Cabanas, Òscar Asensio, qui ja va estar en la llista de l'anterior competició del gener, i la gran novetat: Pep Bonet. El jove defensor de boia sabadellenc s'estrenava amb l'equip nacional.
La selecció es va estrenar amb una derrota davant d'Itàlia (12-10) en la primera fase de grups, però va aconseguir assegurar-se el bitllet per a la fase final de la World Cup amb els triomfs davant de Croàcia (14-10) i els Estats Units (15-8). En la segona ronda, que ajuntava els dos primers de cada grup, els espanyols van guanyar Hongria (9-13) i es van prendre la revenja amb Itàlia (12-16). En l'últim compromís, van caure en els penals amb l'amfitriona, Grècia (11-11 / 2-4), però amb el punt en van tenir prou per assegurar-se el primer lloc de la Divisió I i obtenir el títol.
Els representants del Club Natació van participar de forma activa en la victòria del conjunt estatal. Cabanas va comptar amb una gran quantitat de minuts en tots els duels, mentre que Lorrio es va repartir el protagonisme sota pals amb Unai Aguirre. Bonet i Asensio, per la seva banda, van ser descartats en alguns duels, però també van competir a un bon nivell. La fase final del torneig se celebrarà del 22 al 26 de juliol a Austràlia.