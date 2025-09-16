El Tennis Sabadell escalfa motors per al 31è Open Green Court

El tennis de nivell torna a la ciutat un any més. El Club Tennis Sabadell es prepara per a acollir la 31a edició de l'Open Green Court de tennis masculí des del pròxim diumenge dia 21 fins al 28 de setembre. Una competició consolidada i que tornarà a tenir un nivell molt alt. "Fa molts anys que apostem al club per aquest tipus de torneig internacional i ara s'està intentant estendre al país per promocionar jugadors se segona línia. Estem molt contents de celebrar una vegada més un esdeveniment d'aquesta magnitud", afirma el president, August Serra.
La fase prèvia de la competició arrencarà aquest diumenge i s'allargarà fins al dilluns amb 56 jugadors classificats per rànquing i vuit wild cards, sis atorgades pel CTS i dues de la Federació Espanyola. En clau local, participaran en aquesta ronda Guillem Reyes, Roger Jordan, Max Torras i Alejandro Guardia, mentre que Lucca Cervantes tindrà plaça directa al quadre principal. "Esperem que competeixin al màxim, també amb la il·lusió de jugar a casa", afirma Yolanda Clemot sobre els jugadors del Club. Dissabte dia 20 es farà la signatura i fins al dimarts, si la meteorologia ho permet, es disputarà la ronda de classificació.
El quadre final arrencarà el dia 23 amb vint jugadors amb plaça assegurada per rànquing, vuit que entraran de la prèvia i quatre wild card. Encara falten dos jugadors per confirmar, per la disputa d'altres tornejos en aquestes dates. En cas de no omplir aquestes vacants, es classificarien dos més des de la prèvia. Entre els noms a seguir, destaquen els quatre caps de sèrie del torneig, tots ells en el top-300 de l'ATP. El rus Ivan Gakhov, 273 del món, serà el jugador més ben classificat. Nikolas Sánchez Izquierdo (291), Carlos Sánchez Jover (295) i el guanyador de l'anterior edició, l'italià Lorenzo Giustino (296), completen la llista de favorits juntament amb el finalista del 2024, Nicolás Álvarez Varona, qui entra al quadre amb una wild card de la Federació.
Els partits es disputaran des del dimarts, principalment en horari de matí a les pistes del Tennis Sabadell, però també amb enfrontaments programats per al vespre, fins a les 20 h, per facilitar que els socis de l'entitat puguin gaudir dels enfrontaments fora de l'horari laboral. Les semifinals de la competició estan previstes per al dissabte dia 27 a les 10:30 i les 11:30 h, mentre que la final es disputarà el diumenge 28 a la pista central del Club a partir de les 11 h. Paral·lelament, també es jugarà el torneig de dobles amb setze parelles inscrites (32 jugadors). El quadre arrencarà el mateix dimarts i la final està programada per al divendres dia 26 a la tarda, a les 18 h. La dotació econòmica es manté respecte a la 30a edició i, per tant, el nivell es preveu similar.
La ciutat tornarà a ser epicentre del tennis durant uns dies en una activitat que institucionalment es torna a valorar com a una oportunitat de promoció. "És molt important que s'aposti per aquest tipus de tornejos a casa nostra. Ja sabeu que des del consistori estarem encantats de donar-vos suport un any més", afirma Lluís Matas, com a representant de Visit Sabadell. "Parlem d'un torneig consolidat. La ciutat es tornarà a convertir en el centre neuràlgic del tennis internacional i això és un motiu per estar contens i orgullosos", diu Montse González, regidora d'esports. Un any més, el CTS es vesteix de gala per a acollir la 31a edició de l'Open Green Court.