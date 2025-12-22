Quin habitatge et podries comprar si guanyessis la loteria?

Un habitatge d’obra nova o de segona mà de fins a tres habitacions. És, a grans trets, l’habitatge tipus que algú que guanyés la loteria de Nadal el 22 de desembre es podria comprar a Sabadell amb els 328.000 euros nets que rebria de premi, descomptats els impostos, ja que el total per dècim guanyador de la Grossa són 400.000 euros bruts. La principal diferència entre els habitatges als que optaria seria l’aparcament, ja que en obra nova el preu d’una plaça varia en una forquilla que va de 18.000 a 20.000 euros aproximadament, i l’altre factor diferencial són els impostos. En el cas d’un habitatge d’obra nova, tothom paga un 10% d’IVA, mentre que un de segona mà l’import que es carrega és l’impost de transmissions patrimonials (ITP), i aquí els menors de 35 anys que adquireixin el seu primer habitatge d’ús habitual podran tindran un tipus del 5%, per la qual cosa en una compra en què el valor de l’immoble sigui 300.000 euros, en comptes de pagar-ne 30.000 addicionals d’impostos en pagaríen 15.000. Cert és que l’obra nova també paga els Actes Jurídics Documentats (AJD) (3,5% del valor de l’escriptura), i els joves de fins a 35 anys poden gaudir d’una bonificació del 100% en l’AJD si tenen uns ingressos anuals iguals o inferiors a 36.000 euros.
De gener a setembre d’enguany, segons les dades de l’Incasòl, el preu mitjà de la compravenda d’habitatges a Sabadell va ser de 213.010 euros, incloent habitatge nou i usat. Els d’obra nova es van vendre per un preu mitjà de 229.870 euros i, els usats, 201.610 euros, un 14% de diferència. En tot cas, amb el premi de la loteria de Nadal es pot adquirir un habitatge a Sabadell amb dues o tres habitacions, que pot superar fàcilment els 100 metres quadrats (especialment si és de segona mà) i, en tot cas, comptar amb elements com l’ascensor, per exemple. El pàrquing i els extres que pugui tenir la comunitat de veïns, com una piscina, ja dependrà de cada cas.