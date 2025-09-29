Primera victòria de la temporada del CN Sabadell a Segona B

Després de dues derrotes en les primeres jornades, el Club Natació va estrenar el caseller de victòries en la visita del Castelldefels al pavelló del Nord (4-3). Els nedadors van sumar els primers punts de la temporada en un partit molt igualat que va decidir Alex Llamas amb un gol en els darrers instants.
Luis Garcia va ser l'encarregat d'obrir el marcador en els primers compassos. Abans del descans, Martí Ferrés i Iker Fernández van capgirar el resultat, però Marc Pérez va igualar al pas per vestidors. Al segon temps, Octavi Ribé va retornar l'avantatge sabadellenc i, ja en el tram final, Fernández va fer el 3-3. En els últims minuts, va aparèixer Llamas per fer el gol del triomf per a un Club Natació que agafa aire abans de visitar la pista del Futsal Lleida el pròxim cap de setmana.
Estrena amb victòria de l'Escola Pia
Una categoria per sota, a Tercera, el Futsal Pia es va estrenar amb una gran victòria a la pista de l'SD Espanyol (2-6). Els de Jordi Martín van començar a encarar el triomf en els primers instants. Abans del minut deu del primer temps, els escolapis ja manaven per 0-3 amb dianes d'Aimar Méndez, Genís López i Xavi Saus, aprofitant una superioritat per l'expulsió del porter local, Oscar Salido. El mateix Saus va transformar un doble penal per fer el quart abans del descans.
A la represa, Izar Moreno i Carlos Pérez van ajustar el marcador, però la resposta dels col·legials va ser bona i López va fer el cinquè després d'una gran combinació amb Saus. En el tram final, un jugador local es va anotar un últim gol en pròpia porteria després d'una bona contra entre Eric Carrera i Àlex Martí per tancar el duel amb el 2-6. Estrena immillorable de l'Escola Pia que la jornada vinent debutarà a casa contra el FS Castellar.
Cruel derrota del FS Sabadell Femení
A la Segona Nacional femenina, el primer punt del FS Sabadell Femení haurà d'esperar. Un cruel desenllaç a la pista del CN Caldes va deixar amb la mel als llavis a les de Xavi Muñoz (4-3). En el duel vallesà, Clàudia Prats va obrir el marcador per a les locals, però Maria Recio va igualar. Poc després, Maria Martín va tornar l'avantatge i, al segon temps, Prats va fer el 3-1. La resposta sabadellenca va arribar, de nou, als peus de Recio que amb una gran vaselina va retallar la distància.
Ja en el tram final, Carla Uroz, amb fortuna, va empatar a tres el duel amb un xut que va desviar una defensora i va acabar al fons de la xarxa. Amb la igualada, Maria Isern o Recio van gaudir de grans ocasions per completar la remuntada, però a un minut pel final, Laia Bayó va fer el definitiu 4-3 amb un bon moviment de pivot. Gerro d'aigua freda per a les arlequinades que encara no han puntuat en el seu retorn a la categoria de plata. El pròxim dissabte, retorn a Can Balsach per rebre el Grupo Reciclarte Cesar Augusta aragonès.