El CN Sabadell guanya la Copa Comen

Balanç molt positiu per a l'equip infantil del CN Sabadell en la seva aventura a la Copa Comen. El conjunt entrenat per Brunella Neri i Irina Rodríguez marxa de Funchal amb vuit medalles penjades del coll i el primer lloc de la classificació general de la competició.

Pel que fa als resultats de les proves, el Club, com a representant espanyol, va ocupar posicions de medalla en totes les disciplines. En les figures, Mikel Mercedes va ser bronze i Carla Hernández, plata. En els solos, tant Aina Morral com Mercedes van penjar-se el bronze en el femení i masculí, respectivament. En el duet femení, Aina i Ivet Morral van aconseguir l'or, mentre que en el mixt, Abril Caballero i Mikel Mercedes van ser plata. En la rutina lliure per equips, les sabadellenques van ser plata i en la rutina combinada, or.

Els grans resultats en totes les proves van permetre al Natació Sabadell finalitzar en la primera posició de la Copa Comen amb 1,651.4967 punts, molt per sobre de Turquia (998,6163) i França (992.0721), segon i tercer, respectivament.