El CNS Tennis Taula perd contra l'Atlético San Sebastián i es queda sense ascens

No ha estat possible. El sorteig havia complicat molt les opcions del CN Sabadell de pujar a Superdivisió i els pronòstics han estat encertats. Els nedadors s'han quedat a una passa de l'ascens a la màxima categoria estatal i han acabat caient davant del gran favorit i amfitrió, Atlético San Sebastián (4-0).

La jornada ja s'ha complicat d'inici. Un provés víric ha deixat fora de combat Miikka O'Connor a última hora. D'aquesta manera, la tripleta conformada per Xavi Casadevall, Luca Khidasheli i Héctor Saavedra s'ha enfrontat a l'Ayamonte andalús, campió del grup 3 de la Divisió d'Honor. Tampoc han anat de cara els primers duels de la serie. Khidasheli ha caigut davant d'Antonio Chaves (3-2) i Amadeo Sánchez s'ha imposat a Casadevall amb claredat (3-0).

Molt coll amunt una eliminatòria que ha fet un gir radical a partir del tercer enfrontament. Saavedra ha guanyat Marcos Sanmartín (3-1) i ha donat esperances de remuntar. Khidasheli ha fet els deures contra Sánchez (3-1) i un altre triomf de Saavedra ha assegurat els dobles (3-1). Aleshores, Casadevall ha donat una passa endavant i amb un partit rodó ha classificat els nedadors per la següent ronda amb una gran victòria per 3-0 contra Sanmartín.

L'últim escull per aconseguir una de les dues places a Superdivisió ha estat un autèntic gegant. L'Atlético San Sebastián era el gran rival a batre de la fase. A més d'acollir el torneig, també va quedar exclòs de la primera ronda en el sorteig. Si aquest pretext no era suficient per decantar la balança, tots els punts igualats han acabat caient del costat dels locals que no han donat opcions als palistes del Natació Sabadell.

Khidasheli ha obert foc caient contra Marc Gutiérrez (10-12, 7-11, 10-12). Casadevall tampoc ha pogut amb Michael Tauber (7-11, 9-11, 3-11) i Saavedra ha caigut davant d'Ander Cepas (10-12, 9-11, 7-11). Sense marge d'error en la segona ronda de partits, els guipuscoans han resolt l'eliminatòria per la via ràpida i una nova victòria en tres sets de Tauber contra Khidasheli ha decidit l'ascens (3-11, 7-11, 6-11). Acaba amb aquesta dura derrota la temporada el CNS Tennis Taula, que la pròxima temporada tornarà a buscar la fita històrica que han fregat enguany.

De retruc, sense ascens per al Primera Nacional

El no-ascens del primer equip també provoca que el segon equip dels nedadors no pugui pujar a Divisió d'Honor. La tripleta formada per Sergi Bocanegra, Pere Weisz i Joan Barberà Soler s'ha imposat a l'Arteal (0-4) i l'Extremadura (2-4) en la fase disputada a Madrid, però no podrà consumar l'ascens a la segona categoria del tennis taula.