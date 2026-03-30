ARA A PORTADA

Esports

Queralt Castellet es penja un històric bronze a la Copa del Món

La sabadellenca tanca la temporada amb el seu dinovè podi en una gran competició i se situa a només un de ser l'esportista d'hivern més llorejada de la història a l'estat

  Castellet, en una de les baixades a la prova celebrada a Suïssa
Publicat el 30 de març de 2026 a les 14:02
Actualitzat el 30 de març de 2026 a les 14:06

El millor tancament possible de la temporada de neu per a la sabadellenca. Queralt Castellet torna a un podi de la Copa del Món d'snowboard halfpipe en la prova celebrada a Silvaplana (Suïssa), aquest cap de setmana, més de tres anys després. És la dinovena vegada que la rider aconsegueix estar entre les tres primeres en una gran competició i el primer cop des del desembre del 2022, a Copper Mountain. En aquella ocasió es va penjar l'or, mentre que enguany s'ha hagut de conformar amb un meritori i treballat bronze.

Després d'aconseguir la cinquena plaça en la preliminar (80.50), Castellet va protagonitzar una primera baixada de la final que la va situar segona provisionalment amb una puntuació de 71.75. Únicament l'estatunidenca Maddy Schaffrick la va superar en la ronda inicial (78.25). No va poder millorar en el segon intent la sabadellenca, que finalment no va mantenir la posició en detriment de la també americana Maddie Mastro, que va ser or amb una actuació puntuada amb 85.00.

"Estic molt contenta amb la tercera plaça en l'última prova de la Copa del Món de la temporada. Les condicions eren complicades, era difícil acabar els trucs amb facilitat i vaig aconseguir fer aquesta primera ronda que volia, amb algunes errades, però al final ho vam aconseguir i amb prou punts per pujar al podi, així que satisfeta", valorava la sabadellenca en declaracions a la Federació després del bronze.

Amb aquesta medalla, Castellet aconsegueix situar-se a només un podi dels dos esportistes més llorejats de la història dels esports d'hivern d'Espanya: Blanca Fernández Ochoa i Lucas Eguibar, tots dos amb vint en el seu palmarès. Bones sensacions i un gran resultat per tancar una temporada intensa de la surfista de neu local, que amb 36 anys continua fent història i demostrant que té corda.

