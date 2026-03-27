El jove sabadellenc d'origen georgià que triomfa en el tennis taula internacional

Sabadell s'ha convertit en un dels punts de referència en el tennis taula català. Tant en categoria masculina com femenina, la formació de talent s’ha consolidat en els últims anys, amb el CN Sabadell i el Club Falcons com a grans impulsors. Precisament en la secció del Club hi ha un talent que sobresurt especialment. Es tracta del Luca Khidasheli, l'estrella de l'equip absolut que competeix a Divisió d'Honor i un dels millors del continent de la seva categoria, tot i que encara té 17 anys. "El tennis taula ha estat una eina que m'ha ajudat molt a la vida", diu. Fa dues setmanes va aconseguir el seu primer títol internacional en U19, al Youth Contender d'Asunción, al Paraguai.
"Em posava sobre la taula i el meu pare em tirava pilotes"
Tot va començar amb quatre anys i gràcies al seu pare, que ja havia jugat als Falcons. "Era tan petit que em posava a sobre la taula del parc on anàvem i el meu pare em tirava les pilotes", recorda. Amb arrels de Geòrgia, tant el pare com la mare van emigrar a Espanya un any abans del naixement del Luca per trobar un futur millor. La majoria de la seva família, no obstant això, continua al país de l'oest d'Europa. "Hi anem cada cert temps, sobretot a l'estiu, per veure els familiars. Allà el tennis taula no està gaire desenvolupat. El nivell és més baix que a Espanya", apunta.
Als set, va començar a entrenar més seriosament, començant a Falcons i amb pas pel TT Sabadell abans de la fusió amb el Club Natació, on ha passat la major part de la seva vida esportiva. Com a persona inquieta va practicar moltes altres disciplines, abans de decidir-se al 100% pel tennis taula. "Vaig fer natació dos anys, també handbol i bàsquet i vaig provar el futbol, però no em van agafar. Finalment, em vaig decantar pel tennis taula perquè era el que feia millor i el que més m'agradava", admet. Des de l'inici, els èxits també van ser una constant.
Consolidat com el millor palista català de la seva generació, amb nombrosos títols en totes les categories, i un dels millors de l'estat, també amb dos trofeus individuals i bones participacions. Un dels punts d'inflexió per veure que tenia capacitat per fer carrera va arribar a Antequera, el 2021, quan es va proclamar campió d'Espanya en categoria aleví. "Em va donar una motivació molt gran per pensar que podia dedicar-me a aquest esport i arribar a tenir èxits", recorda.
Experiències internacionals
En els últims anys també ha signat grans actuacions en el panorama internacional amb participacions en Europeus i campionats com el Youth Contender que va guanyar fa uns dies. "La meva primera vegada competint fora va ser en un campionat que és com un Europeu per a petits, i vaig quedar el 24. Allà ja vaig veure que el nivell era més alt i que havia de millorar moltes coses". Ara, competeix en la categoria d'U19.
A Asunción va participar amb l'objectiu de sumar punts pel rànquing en tornejos més assequibles que els que es disputen a Europa. "Només pensava a jugar bé, sense la pressió d'haver de guanyar. L'alegria amb el triomf va ser molt gran perquè la primera vegada en un campionat així sempre és especial. Disputar més tornejos de nivell em fa veure que encara tinc molt marge de millora mentalment, físicament i tècnicament", apunta.
Actualment, ocupa el lloc número 12 en el rànquing europeu de l'U19, mentre que en el mundial és el 44è. "L'objectiu és poder estar entre els vuit millors de l'Europeu, i lluitar per les medalles, tot i que és molt difícil perquè hi ha tres o quatre molt bons. També sumar punts en el rànquing per intentar estar entre els 32 millors i poder disputar el Campionat del Món", admet ambiciós.
El pròxim pas: la Superdivisió
Fa uns anys que estudia i entrena becat al CAR de Sant Cugat. També és l'estrella de l'equip absolut del CN Sabadell i un dels millors de tota la Divisió d'Honor. L'any passat van fregar l'ascens a la màxima categoria, però van caure davant de l'amfitrió i gran candidat, l'Atlético San Sebastián en el duel decisiu. "Va ser una llàstima perquè hi havia plantilla per a aconseguir-ho", afirma. Enguany, sembla complicat disputar les fases per tercera temporada consecutiva, tot i que són tercers a la classificació.
A l'hivern, Khidasheli va poder marxar a un equip de Superdivisió, però per logística no es va donar. El pròxim any, si res no es torça, farà el salt a l'elit del tennis taula espanyol. "Em sento preparat, tot i que em fa molta llàstima deixar el meu Club de tota la vida", assegura. Un present engrescador i un futur prometedor per un sabadellenc que vol continuar-se consolidant com un dels grans palistes del panorama internacional.