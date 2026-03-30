El CN Sabadell es deixa dos punts sobre la botzina davant del filial d'Industrias Santa Coloma

Jornada de futbol sala de nivell al pavelló del Nord. Els dos principals representants de la ciutat en categoria estatal van disputar els seus enfrontaments dissabte de forma consecutiva a l'equipament de Ca n'Oriac. Curiosament, el resultat va ser el mateix, empat a dos, però les sensacions molt oposades, pels objectius i rivals de cadascun. El FS Sabadell Femení va obrir foc amb una mostra de competitivitat i solidesa davant d'un Entrerríos Automatización que arribava com a segon classificat a la taula de la categoria de plata estatal.
Les arlequinades van plantejar una defensa a mitja pista gairebé en la totalitat de l'enfrontament, sense exposar-se davant del potencial ofensiu del conjunt aragonès. Les visitants no van trobar l'escletxa fins passat l'equador del primer temps quan la golejadora Hinako Funatsuki va avançar el seu equip. Poc després, va reaccionar el FSSF en una recuperació a camp contrari de Paula Raya, que va definir a la perfecció davant de la porteria per tornar a igualar forces. La mala notícia de la jornada va ser la lesió al genoll d'Amara Ortigosa, qui va ser traslladada a l'hospital.
En el segon temps, va tornar a posar-se per davant l'Entrerríos a través de Maria Mallor, en els primers instants de la represa. Va aconseguir defensar bé el conjunt sabadellenc que en el tram final va sortir de cinc, buscant el gol a la desesperada. El premi va arribar a set segons pel final quan Maria Recio va desviar un xut de Maria Isern, despistant la portera i situant el 2-2. Encara va buscar, en l'últim intent, el triomf l'equip visitant, amb porteria-jugadora, però va malbaratar l'opció i la portera Laura Ollé va fer el 3-2 que, fora de temps, ja no va pujar al marcador. Continua desè el FS Sabadell Femení amb tres punts de marge respecte a la zona vermella després del triomf del Feme Castellón i l'empat del Lacturale Orvina. La pròxima jornada, visitaran l'Autoescola Linyola, segon classificat i que va golejar el líder Intersala Zaragoza aquest cap de setmana.
Empat insuficient
A la Segona B, el CN Sabadell també va empatar a dos, però amb un regust molt més amarg. El conjunt dirigit per Jordi Marín va deixar escapar dos punts sobre la botzina davant del filial d'Industrias Santa Coloma. El duel va començar molt de cara per als nedadors que es van avançar en els primers compassos a través de Marc Pérez i van duplicar poc després amb una diana de Manu Kawa. Tot semblava indicar que el triomf podia ser còmode per als sabadellencs, molt solvent i superiors durant el primer temps.
Abans del descans, no obstant això, Joan Vázquez va igualar. En la segona meitat, va poder defensar bé el Club que també tenir diverses opcions de tornar-se a distanciar, però no van estar encertats de cara a porta. A 40 segons pel final, va arribar el gerro d'aigua freda amb el gol de Víctor Sánchez que va situar el 2-2 definitiu. Empat molt agredolç dels nedadors que es mantenen en zona de play-off, tercers, a la mateixa distància que ja tenien del Ye Faky, que també va sumar un punt en la jornada. El pròxim rival en lliga, a domicili, és el Manresa, que es troba a la zona baixa, però ha remuntat el vol a la segona volta. Abans, dimarts, torna la Copa Catalunya amb un enfrontament al pavelló del Nord davant del Futsal Mataró, el quart de la temporada entre ambdós.