David Movilla no continuarà al capdavant del CE Sabadell

Era un secret a veus i ja s'ha confirmat. Tornarà a canviar l'inquilí a la banqueta el Centre d'Esports en el seu retorn a Primera Federació. David Movilla, entrenador de l'ascens, no continuarà al capdavant de l'equip després de la decisió del club de no presentar-li l'oferta de renovació malgrat que va aconseguir l'objectiu.

Movilla va arribar al Sabadell al gener després de la destitució de David Català i el breu interinatge de Conrad Garcia. A l'inici no va treure els resultats esperats i el revulsiu que buscava el club no es va donar. No obstant això, a partir del triomf patit i agònic a Olot, l'equip va fer una passa endavant fins a certificar el play-off a Paterna i tancar la temporada de forma excelsa: amb una promoció d'ascens d'equip gran i amb grans partits contra Eibar i UCAM.

Després del duel a La Condomina, el tècnic de Barakaldo ja va deixar entreveure que no continuaria a la Nova Creu Alta afirmant que "mai havia tingut tantes dificultats" en un club. També a xarxes socials havia deixat missatges força enigmàtics, venent-se i traient pit dels seus èxits durant la llarga trajectòria com a entrenador, amb to que ja es va interpretar com un adeu.

La mala relació entre Movilla, una part important de la plantilla i la direcció esportiva ha acabat sent un factor detonant per prendre un nou rumb en la banqueta de l'equip per a la temporada 25-26. Un cop desbloquejada aquesta situació i amb la continuïtat de Lucas Viale assegurada, el director esportiu ja treballa en el que serà el nou capità del vaixell arlequinat. Totes les quinieles, des de fa setmanes, apunten a Ferran Costa, qui ja va estar amb Viale al Badalona Futur, abans de la seva última experiència a l'Andorra. En les pròximes hores es podria conèixer el nou propietari de la banqueta de la Nova Creu Alta.