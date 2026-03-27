Sabadell triomfa al Japó amb una final històrica al Budokan de Tòquio

Una final sabadellenca, al Japó, i en una disciplina d'arts marcials. Tan èpic com sona. El Dojo Sabadell va tornar a triomfar a l'All Japan Point&KO 2026, de kyokushinkai, celebrat la setmana passada al Budokan Tokyo. "Va ser una experiència molt bona per tots", assegura Daniel Sánchez, fundador i entrenador al Dojo. En total, van participar en la competició tres lluitadors del club local: Marc Arjona, Pol Salguero i Juan Carlos Auge.
Arjona ho va fer en la categoria de -75, però es va acomiadar en la primera ronda. "Era el seu primer cop en un campionat al Japó, i sempre és complicada aquesta experiència quan no l'has viscut abans", apunta Sánchez. Els grans èxits van arribar en la categoria d'Open (pes obert). El desenvolupament va ser tan extraordinari que la final va portar un enfrontament entre els dos sabadellencs. Tots dos habituals en competicions d'alt nivell en kyokushin, però ara conquerint la terra de les arts marcials i portant el nom de la ciutat a l'Olimp de la disciplina.
"Que la final fos entre dos del Dojo és una fita històrica. Per posar context, no sé si havia passat mai que hi hagués dos competidors estrangers del mateix país en una final al Japó. Va ser extraordinari", afirma el Shihan de tots dos. Finalment, Pol Salguero es va aconseguir imposar en una final històrica i emocionant davant de Juan Carlos Auge. Curiosament, Salguero, que també va ser escollit millor competidor de tot l'esdeveniment, ja havia estat campió en edicions anteriors mentre que Auge va repetir segon lloc. Una efemèride que continua consolidant la feina al Dojo Sabadell, com un referent internacional i el bressol de campions.