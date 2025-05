El CE Sabadell guanya l'Eibar i es classifica per a la final del 'play-off'

El Centre d'Esports lluitarà fins al final per l'ascens a Primera Federació. Els de David Movilla s'han imposat per la mínima al filial de l'Eibar (0-1) en un partit molt competit i lluitat. Un gol de Peque Polo al tram final ha posat justícia al marcador i els arlequinats estaran al bombo de la final per pujar de categoria. Més de 350 arlequinats han acompanyat l'equip en el duel decisiu a Ipurua.

Ha sorprès d'inici Movilla amb el retorn d'Arthur Bonaldo a l'onze titular i com a central. També ha entrat Ryan Bakayoko que ha ocupat el lloc de Peque Polo en la punta de l'atac després de complir la seva sanció. Javi Delgado, Pedraza i Alberto Trapero s'han quedat fora de la convocatòria per decisió tècnica.

L'afició arlequinada a Ipurua / Agencia LOF

El pla de partit ha estat força similar al de l'anada als dos costats. Els locals han buscat controlar el joc des de la possessió, mentre que el Centre d'Esports, sense precipitar-se en construcció, ha fet mal a l'esquena de la defensa. El primer avís ha estat en el minut 3, en una passada llarga que ha deixat Miguelete sol davant del porter, però Ispizua ha evitat el gol amb una mà salvadora. De fet, el meta local ha estat el gran protagonista de la primera mitja hora negant el 0-1 amb fins a tres intervencions salvadores més.

Dues d'elles a Rubén Martínez, en una pilota rebotada dins l'àrea i un mà a mà que ha salvat amb els peus. També ha aturat un xut creuat des de la frontal d'Urri en un tram inicial en què els arlequinats han trepitjat camp contrari amb freqüència. Amb el pas dels minuts, l'Eibar ha convertit el domini en arribades. Amilibia ha avisat en una errada defensiva que ha solucionat Gianni, però la més clara ha estat per a Galarza amb una rematada desviada des de l'interior de l'àrea. Al descans, no s'ha mogut el marcador després d'un primer temps força igualat.

Bonaldo ha estat la gran novetat en l'onze de Movilla / Agencia LOF

A la represa, ha tornat a sortir millor el Sabadell. Miguelete ha tornat a fer treballar Ispizua amb un xut des de la frontal i, poc després, els arlequinats han perdonat dues ocasions claríssimes en jugades d'estratègia. Primer Bakayoko ha fregat el gol en una prolongació de Bonaldo en un córner i, en la jugada posterior, una centrada enverinada de Cortés ha anat al pal.

Amb el pas dels minuts ha tornat a agafar el ritme el conjunt eibarrès que ha signat algunes arribades perilloses per banda, però no ha estat capaç de generar ocasions de gol sobre la porteria de Gianni. Movilla ha volgut donar refresc a l'equip amb l'entrada de Peque Polo per Bakayoko a l'equador i, minuts després, de Ripoll i Ustrell. Conscient que l'empat no valia per passar, el Centre d'Esports ha donat una passa endavant en el tram final.

Les ocasions s'han anat succeint. Ustrell amb una rematada al travesser ha fregat el gol. També Rubén Martínez ha vist com el porter local tornava a evitar la diana arlequinada en un xut creuat que ha salvat quan ja es cantava el gol. De la insistència, ha arribat el premi. Una bona conducció de Cortés ha habilitat Ton Ripoll, que amb una gran passada ha regalat el gol a Peque Polo fent embogir el sector arlequinat d'Ipurua a set minuts pel final. Ha fet d'equip veterà el Sabadell, aturant el joc i defensant la renda, també amb l'entrada de Diego Cámara per apuntalar l'eix. Ha pogut aguantar el Centre d'Esports que estarà al bombo del sorteig de demà a les 13 de la final per pujar a Primera Federació.

Afició i jugadors, celebrant la classificació després del duel / Agencia LOF

Fitxa tècnica

Eibar 'B': Ispizua; Arana, Agirre (Redondo, m. 84), Raúl Giménez (Llorente, m. 84), Galarza, Carrasco, Ibai Asenjo (Saraskaeta, m. 56), Aldai, Amilibia (Zubiria, m. 68), Hugo García (Delgado, m. 56) i Barbarín.

CE Sabadell: Gianni; Vargas (Ripoll, m. 75), Bonaldo, Kaiser, Segura, Morcillo, Urri, Cortés (Diego Cámara, m. 92), Rubén Martínez, Miguelete (Ustrell, m. 75) i Bakayoko (Peque Polo, m. 64).

Àrbitre: Omar Álvaro Rodríguez (comitè lleonès). Grogues: Urri.

Gols: 0-1, Peque Polo m. 83.

Incidències: 1.918 espectadors a Ipurua amb uns 350 arlequinats.