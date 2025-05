Guanyar o fracassar: el CE Sabadell es juga les opcions d'ascens a Ipurua

A caixa o faixa. El Centre d’Esports visita Ipurua per a enfrontar-se a l’SD Eibar ‘B’ aquest diumenge a les 12 h amb la necessitat, tant sí com no, de guanyar per a aconseguir la classificació per a la següent ronda del play-off. “A ells els valen dos resultats de tres i a nosaltres només un. Són locals i en tenen prou amb un empat. Aquest és l’escenari que ens trobarem. A partir d’aquí, no sé quines opcions tenim, però ens aferrarem a les que hi hagi. És molt fàcil parlar, però ara ho hem de demostrar sobre el terreny de joc”, afirma David Movilla, conscient que un nou empat faria passar l'equip local per la millor classificació a la lliga regular.

El partit d’anada va deixar una sensació força dolenta en la parròquia arlequinada. Malgrat que el marcador va ser d’empat a 1, l’especulació de la segona meitat i la poca producció ofensiva va desesperar per moments l’afició. “Tenim marge de millora en tots els aspectes del joc. Dins el vestidor tenim molt clar que el mateix rendiment del diumenge passat ens fa caure eliminats. El nivell que vam mostrar, va quedar clar que no és suficient per classificar”, admet el tècnic.

El rival, lògicament, està de sobres analitzat amb el precedent de l’anada. En aquest sentit, el context, tot i el canvi d’escenari, serà similar. “M’imagino un partit semblant al que vam viure a l’anada per part dels dos equips. Ells són un equip molt sòlid. Ja ho van demostrar a la Nova Creu Alta. Per mi és l’enfrontament més difícil que hem disputat fins a la data”, assegura Movilla. Ells podrien recuperar al migcampista terrassenc Òscar Carrasco, que es va perdre l’anada per estar convocat amb el primer equip. Ara, els de Beñat San José disputen el seu partit el dissabte i, per tant, si no passa res estrany serà de la partida davant del Sabadell.

En el costat arlequinat, Movilla no podrà comptar amb els lesionats Jan Molina ni ‘Tiko’ Iniesta. Per contra, Ryan Bakayoko serà la principal novetat a la convocatòria després de complir sanció per l’expulsió davant del Badalona futur, mentre que Miguelete serà dubte fins a última hora per les molèsties que el van fer deixar el terreny de joc en el minut 60 del partit d’anada. Més de 300 arlequinats es citaran a un camp de gran record per l’afició del Centre d’Esports: Ipurua. En menys de dues setmanes es compliran catorze anys de l’històric ascens al futbol professional després de 18 anys d’absència. “M’han explicat el que va passar i el repte és crear un nou record bonic per a la nostra gent en aquest estadi”. Només val el triomf.

Un únic antecedent

Pel que fa a precedents, el Sabadell només s'ha enfrontat en una ocasió al filial basc com a visitant. Va ser en la temporada 01-02 i el resultat final va ser d'empat a dos. En aquella ocasió, els locals es van avançar en dues ocasions. Primer va ser Koldo Leoz qui va igualar la diana inicial del conjunt basc i, en el descompte, José Vilaseca va fer el 2-2 definitiu. Per trobar l'últim partit a Ipurua del Centre d'Esports cal remuntar-nos al 2014, a Segona Divisió, amb marcador final d'1-0 favorable a l'Eibar, que va acabar pujant a Primera aquella temporada.