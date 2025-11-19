El Cercle Sabadellès 1856, brillant subcampió del Campionat de Catalunya en categoria +55

L’equip femení +55 del Cercle Sabadellès 1856 s’ha proclamat subcampió de Catalunya, després d’un campionat extraordinari que ha culminat amb la final disputada davant el Reial Club Tennis Barcelona, segon cap de sèrie, amb un marcador final de 4-1. El resultat arriba després d’un camí impecable, marcat per una fita destacada: la victòria a semifinals contra el primer cap de sèrie, el Reial Club de Polo. Un triomf de gran mèrit que va situar les jugadores sabadellenques a la final del campionat i que ha estat una de les sorpreses positives de la competició.
Un equip consolidat i compromès format per Antonia Sillero, Silvia Sardà, Elisenda Gómez, M.Pilar López, Sílvia Borrell i Georgina Sallent. El conjunt ha demostrat un nivell molt alt en el seu joc, esperit competitiu i cohesió dins i fora de la pista. “Aquest subcampionat és un orgull immens per al club. Les jugadores han demostrat talent, perseverança i una manera d’entendre l’esport que ens representa plenament. La victòria al Polo i la final contra el RCTB són un reflex del treball ben fet i del creixement del tennis femení al Cercle”, ha afirmat Josep Lluís Llusià, president de l'entitat.
Amb aquest subcampionat, el Cercle tanca una actuació excel·lent en una categories molt competitiva en el tennis català, reforçant el paper del club en l’àmbit femení i "consolidant l’aposta per equips veterans d’alt rendiment".