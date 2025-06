El CN Sabadell, campió de Catalunya aleví i infantil de natació artística

Èxit del CN Sabadell al Campionat de Catalunya d’artística, celebrat a Mataró el cap de setmana passat. El Club es va proclamar campió en dues de les categories. A infantil, els sabadellencs van sumar 960,5139 punts, imposant-se al Kallípolis (809,8616) i al Granollers (797,7926). En aleví, el CNS va ser el gran dominador amb 782,6094 punts, per sobre dels amfitrions del CN Mataró (631,9154) i del Kallípolis (599,1488). En canvi, en la categoria júnior, l'entitat de Can Llong es va quedar a les portes del podi, quart amb 1069,4041 punts, poc més de 30 del Kallípolis, tercer (1090,3284). Granollers (1142,313) i Mataró (1202,7971) van completar el calaix.

Tots aquests punts es van sumar amb grans actuacions i un bon grapat de podis i medalles. En aleví, Aina Gil va ser or en figures i Martina Gallardo plata. En el duet lliure, Martina Gallardo, Berta Castañe i Carla Santillana van acabar en primera posició, en el mixt, Isner Alejandro , Esther Cañete i Angi Pedros van sumar un altre or, mentre que Martina Aguilera, Aran Caballero i Elsa Carrasco van ser plata. Per equips, van ser primers a la rutina lliure i segons en les rutines combinades.

Pel que fa a l'infantil, Aina Morral va ser bronze en figures, en el duet mixt, Mikel Mercedes i Aina Guitart van ser or, en la rutina lliure per equips van finalitzar en tercer lloc i en les rutines combinades, segons. Per acabar, en júnior, Eneko Sánchez va ser or al solo tècnic masculí i l'equip va ser tercer a la rutina tècnica. Un balanç molt positiu d'un nou èxit de la natació artística del CN Sabadell.