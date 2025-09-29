ARA A PORTADA

El CNS vòlei masculí, segon a la Lliga Catalana

Els nedadors es van imposar al Barça i van caure davant del Sant Pere i Sant Pau en la fase final or de la competició

Publicat el 29 de setembre de 2025 a les 17:36

El sènior masculí de la secció va quedar segon de la Fase Final Or de la Lliga Catalana, disputada el dissabte passat a Tarragona. Els sabadellencs van perdre el primer partit contra CV Sant Pere i Sant Pau per 2-1, en un duel molt disputat que es va decidir per detalls en tots els punts.

En el segon enfrontament, els blanc-i-blaus van guanyar al FC Barcelona per 1-2 mantenint vives les seves opcions. El darrer partit de la fase va finalitzar amb un triomf del Barça, que es va imposar al conjunt tarragoní, també per 1-2. Amb el triple empat, la diferència de punts va deixar la classificació amb els amfitrions com a campions, el Club en segon lloc i els balugrana tercers.

D'altra banda, el sènior femení de l'entitat, va disputar la fase final bronze. Les nedadores van perdre davant del Sant Pere i Sant Pau per 2-1 i van guanyar el CV Barça per 2-1. Aquests enfrontaments van servir, tant al masculí com al femení, per agafar ritme i preparar-se de cara a l'inici de Superlliga 2 i Primera Nacional, respectivament, que donarà el tret de sortida el pròxim cap de setmana.

