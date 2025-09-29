ARA A PORTADA
-
La reducció incessant del consum d'aigua durant la sequera obre un nou escenari Marc Béjar Permanyer
-
FOTOS | Gabriel Fernàndez s'estrena com a regidora en solitari al ple de Sabadell, assegut al costat del PP Redacció
-
Un nen, traslladat al Taulí després de ser atropellat per un patinet elèctric al centre de Sabadell Redacció
-
-
El CNS vòlei masculí, segon a la Lliga Catalana
Els nedadors es van imposar al Barça i van caure davant del Sant Pere i Sant Pau en la fase final or de la competició