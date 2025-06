L'Esperit Sabadell, campió de Segona Divisió al Campionat d'Espanya d'Ultimate Frisbee

Aquest passat cap de setmana, Burgos va acollir el Campionat d'Espanya d'Ultimate Frisbee en categoria mixta, un esdeveniment que va coronar com a campió de Segona divisió l'Esperit Ultimate Sabadell després d'una exhibició de talent i treball en equip. Els sabadellencs, amb una plantilla majoritàriament formada per jugadors molt joves, van demostrar una projecció i un gran joc que els va portar a alçar-se amb el títol estatal.

Durant la fase inicial, l'Esperit va mostrar el seu potencial: es va imposar clarament al Zierzo de Saragossa i als ByV d'Alacant, consolidant-se com un dels favorits. L’única ensopegada va arribar contra el Disctintos de Logroño, que els va derrotar per un sol punt en un partit molt igualat. Aquest resultat, però, no va minvar la seva moral, sinó que va servir per rellançar la determinació del conjunt.

Una acció d'un dels enfrontaments d'aquest cap de setmana / CEDIDA

A quarts de final, l'escull va ser l'Urracas Salamanca, en l'únic partit en què la bona defensa dels rivals va generar alguns dubtes a la línia d'atac dels sabadellencs. A la segona meitat, no obstant això, l'Esperit va superar el tràmit amb autoritat, accedint a semifinals on ja esperava el Disckatus de Madrid. En un encontre ple de ritme, els de Sabadell van vèncer els madrilenys, obrint-se pas a la gran final. L’altra semifinal la va guanyar ByV d'Alacant contra Disctintos. En el duel decisiu pel títol, l'Esperit va fer història: amb un partit brillant i intel·ligent, van derrotar novament el conjunt alacantí, en aquest cas de forma contundent (15-5), proclamant-se campions d'Espanya de Segona Divisió i aconseguint de cara a l'any vinent una plaça a la màxima categoria.

El fet més remarcable d’aquest èxit és l’edat de l’equip: la majoria de jugadors tenen entre 15 i 22 anys, un capital humà amb enorme projecció. Dani Cipriano, amb tan sols 20 anys i en el seu paper d'entrenador, ha donat a l'equip molta personalitat per desplegar un joc molt vistós i que ha donat els seus resultats. Aquesta victòria no només consolida l’Esperit US com a referent estatal, sinó que també situa Sabadell en el mapa de l’Ultimate Frisbee espanyol. Amb una base sòlida de joves talents i un joc que combina vigor i tècnica, el club aspira ara a fer un bon paper al Campionat de Primera Divisió de l'any vinent.