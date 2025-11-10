L’Esperit Ultimate Sabadell s’assegura plaça a Primera Divisió

L’Esperit Ultimate Sabadell ha signat aquest cap de setmana un resultat històric en el Campionat Regional d’Ultimate Platja en categoria mixta, disputat a Castelldefels. L’equip sabadellenc va acabar segon, només per darrere dels Blue Sharks, actuals campions d’Espanya, i ha aconseguit una de les set places de Primera Divisió que la regió nord-est tenia en joc per al Campionat d’Espanya, que es disputarà els dies 6 i 7 de desembre al mateix escenari.
El torneig, organitzat per la Federació Espanyola de Disc Volador (FEDV), servia per repartir les 32 places disponibles al Campionat d’Espanya (16 per divisió) entre les cinc regions estatals: nord, centre, sud, Canàries i nord-est. En aquesta ocasió, la nostra regió —que inclou Catalunya i Aragó— comptava amb 9 places (7 per a Primera i 2 per a Segona), assignades segons el nombre de clubs i jugadors, i pels resultats de l’any passat. Fins a dotze equips hi van participar, representant vuit clubs (sis catalans i dos aragonesos).
L’Esperit va quedar enquadrat en un grup molt exigent, amb els Blue Sharks i el PXT River de Barcelona. Després d’un inici complicat amb una ajustada derrota (10-11) davant PXT, els sabadellencs no van poder amb els campions (7-13), però es van refer amb una gran victòria (13-9) davant el segon equip de Sharks, que els va donar accés als quarts de final. El diumenge va començar de la millor manera: triomf clar contra PXT Ocean (13-6), que els va obrir la porta a una inesperada semifinal davant Bravas Green, l’equip de Castelldefels.
Els de Sabadell van fer un partit espectacular, jugant ràpid i amb confiança, per acabar imposant-se per 12-10 i colant-se a la final. Allà els esperaven de nou els Blue Sharks, que van tornar a demostrar el seu nivell i es van endur el títol per 13-6. Tot i la derrota, el subcampionat va ser rebut com una autèntica victòria. "L’objectiu ara és mantenir la plaça per a la nostra regió per a l'any vinent", explicava el capità, Dani Cipriano, després de la final. Aquest èxit confirma la gran progressió d’Esperit US, que l’estiu passat ja va aconseguir l’ascens a Primera Divisió en la modalitat d’herba després de proclamar-se campió de Segona. És la primera vegada que el club competirà en Primera Divisió tant en herba com en platja, una fita que situa Sabadell dins l’elit de l’ultimate espanyol.