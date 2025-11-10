Victòria i derrota per als sèniors del CNS vòlei

El sènior masculí del CNS vòlei, de Superlliga2, va perdre contra el CV Roquetes per 2-3 en un partit que havia començat guanyant per 2-0. El primer set va iniciar molt bé per als visitants amb un parcial d’1-5. A poc a poc, els sabadellencs van anar recuperant el desavantatge i van acabar guanyant el set per 25-22. En el segon, el domini va ser clarament local, arribant a posar-se 13-5. Van administrar bé la distància fins al final del set, que finalment van guanyar per 25-14. Va ser aleshores que va reaccionar el Roquetes.
Els tarragonins van sorprendre els d'Adrià Jiménez en el tercer, guanyant per 19-25. Al quart, els sabadellencs van començar guanyant i van arribar a tenir un 23-20 favorable. Els visitants no van abaixar els braços i van forçar el tie-break en un joc que va arribar al 31-33 per a signar l'empat en el global. En el cinquè i decisiu set, el conjunt tarragoní va sortir millor, però el joc es va igualar amb el 12-12. Un parcial final d'1-3 va acabar donant el triomf al Roquetes en la segona derrota consecutiva (i de la temporada) dels nedadors.
El sènior femení, per la seva banda, continua intractable a Primera Nacional amb una gran victòria davant del CV Premià de Dalt per 3-0 (25-14, 25-17 i 25-21). Les de Narcís Godoy, una setmana més, van ser clares dominadores del partit i no van donar opcions al seu rival, imposant-se d'inici a final per a sumar un nou triomf que les manté invictes en el capdavant de la taula per segona setmana consecutiva, confirmant un inici de temporada espectacular.