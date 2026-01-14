"Quan hi ha una mala notícia sempre surt a tot arreu; l’escàndol és notícia. En canvi, les bones accions no tenen tant impacte", reflexiona Josep Masip, president del Panathlon Club. Per aquest motiu, fa 21 anys que l'entitat sabadellenca reconeix "les actituds positives en el món de l'esport" a través del Premi a l'Esportivitat.
Enguany, s'ha atorgat el guardó a l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell i Comarca, la principal impulsora de la campanya "Sabadell diu prou a la violència en el futbol". Una iniciativa conjunta amb l'Ajuntament i la Federació Catalana per promoure el respecte dins i fora dels terrenys de joc. "Ens va semblar que aquest protocol per erradicar els actes antiesportius es mereixia ser reconegut. Perquè aquests fets es produeixen sobretot en categories més locals, en el futbol regional", explica Masip.
L'entrega, celebrada aquest dimarts al vespre, ha estat especialment emotiva perquè ha comptat amb una àmplia representació de l'esport de la ciutat començant per la regidora Montse González o el president de la FCF, Joan Soteras. "Els joves jugadors i jugadores van llegir públicament l’acord del protocol de bon comportament, un moment que va ser molt significatiu. Com també que el Lino Gutiérrez recollís el premi com a president de l'associació de clubs. És un futbolista molt important". El missatge que va transmetre el Panathlon, un cop més, és clar: el joc net està per sobre de qualsevol resultat. "Potser no tots arribareu a Primera Divisió, però el que us quedarà per sempre són les amistats, els records i els valors. Això és el més prioritari".
Mirant enrere, Sabadell és un municipi molt vinculat a aquests valors. "Un dels primers grans gestos de 'fair play' al futbol professional el va protagonitzar un jugador del Centre d’Esports Sabadell, el Zaballa". Masip recorda perfectament el gest que, posteriorment, va ser premiat a escala internacional. "Era un partit de Lliga al Bernabeu contra el Real Madrid, el futbolista tenia l’oportunitat de marcar en una situació favorable i va enviar la pilota fora del camp perquè poguessin atendre el porter lesionat".
Des del Panathlon fan una crida per mantenir viu aquest esperit. "Necessitem que ens arribi informació; els mitjans de comunicació són molt importants. Un cop recopilades les històries, el premiat es decideix gràcies a la tasca d'un jurat format per periodistes i representants institucionals". Així doncs, si heu viscut de prop alguna escena on regni l'esportivitat, podeu explicar-la al Panathlon perquè els protagonistes es converteixin en els següents guardonats.