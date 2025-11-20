Joan Soteras es defensa després que 441 clubs reclamin eleccions anticipades: "Les urgències obeeixen a interessos personals"

La polèmica continua a la Federació Catalana de Futbol. Si fa algunes setmanes la notícia era la dimissió del vicepresident Jordi Bonet, ara una rebel·lió impulsada per l’advocat Daniel Vosseler i els portaveus Lluís Fàbregas (Nàstic), Joan Agustí (UE Olot) i Antonio Morales (FE Grama) ha fet moure fitxa a l'ens federatiu. 441 clubs de futbol i futbol sala van fer arribar a l'FCF, aquest dimecres, una petició signada reclamant la celebració d'una Assemblea General Extraordinària amb un únic punt en l’ordre del dia: la celebració d’un procés electoral per elegir president. Segons apunten els díscols del mandat del sabadellenc Joan Soteras, l'objectiu és denunciar una situació d'"inoperància i mala praxi" i demanen la implicació del Conseller d’Esports, Berni Álvarez, per garantir la transparència i la legalitat del procés.
L'organisme del futbol català ha emès un comunicat desmentint algunes de les afirmacions que s'han fet des de l'oposició. "El cens de la Federació és de prop de 1.300 clubs. Per tant, no es pot parlar en nom de tot el futbol català, sinó d’una part. El nombre de signatures presentat coincideix aproximadament amb els vots que va obtenir el candidat Isern en les últimes eleccions del febrer del 23", asseguren. "En totes les Assemblees Ordinàries realitzades en l’actual mandat (juny 2023, 2024 i 2025) els clubs presents sempre han mostrat un suport majoritari per continuar amb el treball planificat", afegeixen.
La Federació ha aprofitat la situació per posar sobre la taula les xifres del mandat, destacant el creixement econòmic i d'equips. "En l’Assemblea General Ordinària de 2024, la Federació Catalana de Futbol comptava amb 233.532 llicències, rècord absolut quant a volum. (...) La temporada 23/24 va suposar també un rècord històric en què la inversió econòmica des de l’FCF cap als clubs es refereix: 3.803.986,83 €. (...) Aquesta subvenció s’ha fet sense la necessitat de pujar cap quota durant els últims set anys, el que parla de la gestió i control en la despesa. A més, la temporada passada es va tancar amb un superàvit d’1.981.402,38 €, diners que serveixen per recuperar els fons propis necessaris per a l'estabilitat econòmica de l’FCF en cas de qualsevol imprevist", afirmen.
Sobre els processos judicials oberts contra el president Soteras i altres membres de la junta, l'ens federatiu ha condemnat les afirmacions dels clubs opositors del mandat actual. "Totes les qüestions judicials en les quals està immersa la Federació Catalana de Futbol no han sigut buscades, sinó que han vingut des de la part perdedora en les eleccions. Ara com ara, no s’ha mostrat cap indici de veracitat en aquestes denúncies i, en cap moment, s’ha respectat la presumpció d’innocència", diuen. La Federació ha finalitzat enumerant els processos a seguir després de rebre les signatures dels 441 clubs. "Som garantia de transparència i traçabilitat i des de les 16.00 hores d’ahir dimecres, quan es va enregistrar l’entrada de les signatures, estem treballant amb la Secretaria General de l’Esport, d’acord amb el que estableix l’article 85.1 del Reial decret 58/2010".
El president Soteras ha declarat que “aquestes urgències per avançar el procés electoral, després que el TSJC confirmés el meu mandat, només obeeixen a interessos personals”. “Tots aquests moviments subterranis, en els quals ens hem vist involucrats durant els últims anys, sempre estan liderats pel mateix grup de persones i que en el passat van fer servir la Federació Catalana de Futbol per qüestions personals i que, en cap cas, beneficien a la bona dinàmica de treball que ha liderat aquesta Junta Directiva”, conclou.