La nova disciplina del 'fitness' que vol desbancar el CrossFit

El món del fitness està en constant evolució. Cada vegada són més els usuaris que practiquen alguna disciplina i, davant la demanda evident, l’oferta creix i evoluciona. Si fa uns anys la paraula CrossFit començava a entrar en el vocabulari de les persones enteses del tema, i ja podem dir que s’ha convertit en una pràctica coneguda per tots, ara la nova tendència és l’Hyrox, la disciplina que pretén ser referent i ja compta amb milers d’adeptes a tot l’estat, també a Sabadell.
En què consisteix?
Aquesta pràctica esportiva va néixer el 2017 a Alemanya i ha experimentat un gran creixement en els dos últims anys. També a Espanya ha arribat amb força en els últims temps i cada vegada més gimnasos i centres especialitzats l’estan incorporant en el programa. L’Hyrox combina vuit quilòmetres de cursa amb vuit exercicis d’entrenament funcional de resistència i força. Per cada quilòmetre corregut hi ha una estació amb un exercici per completar. Sempre són els mateixos: màquina d’esquí, arrossegar trineu, ‘burpees’ amb salts llargs, rem, transportar peses, gambades amb sacs de sorra i llançament de pilota medicinal. Un híbrid perfecte entre una cursa i un entrenament de CrossFit.
Aleshores, quina és la principal diferència? “L’Hyrox el pot fer qualsevol des del principi perquè no té elements d’halterofília i gimnàstica que depenen d’un entrenament o coneixement anterior”, explica el Gonzalo Roldán, entrenador al CrossBox Sabadell Forging Fitness. “Combina el càrdio de les curses i les estacions en cada quilòmetre, però tècnicament no té tanta exigència com el CrossFit. Has de tenir una molt bona forma física, però no tanta força o coneixement. Potser és més assequible”, afegeix l’Arnau Ariño, entrenador de la secció de CrossFit del CN Sabadell.
Al centre, situat a sota de la zona d’herba de l’entrada exterior de Can Llong, van apostar per l’Hyrox fa prop d’un any i mig adaptant-se a la tendència creixent de la disciplina. “Abans fèiem endurance, que és similar, però més enfocat al càrdio en màquines i, quan vam veure que hi havia demanda, vam apostar per aquí. En el món del fitness t’has d’adaptar constantment i evolucionar amb el mercat, si no, et quedes enrere”, apunta Ariño.
Aquesta, precisament, ha estat la reflexió de la majoria dels centres de CrossFit, que han vist com la demanda creixent de la nova pràctica els ha obligat a afegir-la en els seus horaris. També hi ha llocs especialitzats en Hyrox, però de moment la dicotomia continua convivint sense més dificultats. “No conec a ningú que hagi anat a un centre especialitzat. Sí que hi ha persones que han reduït hores, o que fan tres dies d’Hyrox i dos de CrossFit, per exemple. De fet, la força i els exercicis es poden adaptar i són necessaris com a complements, competeixis en una disciplina o una altra. També hi ha la dualitat de les persones que volen passar-ho bé i les que van a ‘rebentar-se’”, assegura l’Arnau Ariño. “La gent continua preferint el CrossFit perquè hi ha molts perfils que no els agrada córrer. Les classes no sempre s’omplen tot i que l’augment i la demanda és evident”, admet Roldán.
Les dades en les curses oficials de la temporada passada situen els atletes actius d’Hyrox a Espanya en uns 40.000, comptant totes les proves oficials, i situant-se com un dels referents continentals de la disciplina. La prova celebrada a Barcelona, l’abril passat, va superar els 14.000 inscrits, un autèntic rècord i que serveix com a mostra del creixement i fervor evident per aquest emergent esport que ja s’està estenent a països com Austràlia, Canadà o l’Orient Mitjà en un pla d’expansió ambiciós i lògic davant la bona acollida des de la primera competició, el 2018 a Hamburg, que va comptar amb uns 650 participants.
Amb tot aquest pretext, acabarà l’Hyrox substituint el CrossFit?
"S’ha posat de moda ara, però crec que no li prendrà el lloc al CrossFit. La gent continua tirant més pel que coneix, encara que ho pugui provar. El gran hàndicap és que la part de córrer no agrada a molta gent que s’enfoca més en altres exercicis. Per a principiants és més còmode, això sí”, afirma Gonzalo Roldán. “Són totalment complementaris. Sí que és cert que molta gent s’està passant a l’Hyrox i els centres de CrossFit l’estan incorporant al seu programa d’activitats, però poden conviure a la perfecció. Ho estan fent molt bé. Hem de tenir en compte que han sorgit altres disciplines de fitness en l’última dècada i el CrossFit ha continuat allà. Està molt consolidat. Dubto molt que hi hagi una pèrdua significativa”, analitza Ariño.
L’evolució és constant i la innovació també. El fitness va buscant la manera de satisfer tots els usuaris i, per això, els canvis són necessaris. El CrossFit no sembla amenaçat, segons els experts en la matèria, però el creixement i, sobretot, la constància en el temps de l’Hyrox és encara una incògnita per a tothom. Moltes persones l’estan provant, però no se sap quina és la visió en el mitjà i llarg termini. “Com són exercicis tancats, pots innovar poc en els entrenaments. Pot acabar sent avorrit”, diu Ariño. Es podrà consolidar entre les pràctiques habituals de la gent i els esportistes d’elit o acabarà desapareixent com una moda passatgera?